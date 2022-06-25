CHP’li Zeybek, Bahçeli’nin enflasyon tepkisini hatırlattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, 2001 yılında enflasyon nedeniyle hükümetten çekildiğini hatırlatarak, “Resmî rakamlara göre enflasyon yüzde 73, herkes susuyor” dedi.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, temel kanun teklifleri görüşüldüğü sırada kürsüye gelen CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, enflasyon üzerinden seçim çağrısı yaptı.

Meclisin yaşanan ekonomik sıkıntılara sessiz kalmaması gerektiğini aktaran Zeybek, “Bu ülkenin içinde bulunduğu bu kadar ağır şartlar içerisinde Meclis kenara oturup bu manzaraları seyredemez, buna hiçbirimizin hakkı yoktur. İnanın, yarın sizin çocuklarınız sizi eleştirecektir, "’a, ülke bu hâldeyken oturdunuz orada, hiçbir şey yapmadınız.’ diyecektir. Bu ülkenin bu felaketten kurtulmasının yolu Meclisin bu olaya müdahale etmesidir; bunun yolu da değerli arkadaşlarım, Meclisin derhâl seçim kararı almasıdır, bu zorlukların çıkış yolu seçimdir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli’nin 2001 yılındaki çıkışını hatırlatan Zeybek, “Bakın, Sayın Devlet Bahçeli 2001 ekonomik krizinde enflasyon yüzde 27'ye gelince ‘Ekonomi kötüye gidiyor.’ dedi, Hükûmetten çekildi; koalisyon ortağıydı. Bugün resmî rakamlara göre enflasyon yüzde 73, herkes susuyor. Yani gerçekte aslında yüzde 150 civarlarında ama ya 73 de çok yüksek bir rakam. Yani bu kadar ağır şartlarda bu milleti bu kadar çaresizlik içinde bırakmaya belki yürütmenin hakkı vardır -yoktur da- ‘Ya bırakıyorum.’ der ama bu Meclisin asla hakkı yoktur çünkü bu milletin Meclisidir, milletin iradesi budur. O nedenle, artık, bu Meclis bir seçim kararı alıp, bir an önce millet iradesine başvurup bu ülkenin içinde bulunduğu ağır sorunların çözüm yolunu aşması gerekiyor” açıklamasında bulundu.