CHP’li Yontar: “Emekliler sefalet içinde”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde bırakıldığını söyledi.Erdoğan DEMİR / ANKARA (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz alarak emeklilerin yaşadığı sıkıntıyı gündeme taşıdı.

Emeklilerin yoksulluk ve sefalet içinde olduğunu ifade eden Vekil Yontar, “2008 yılı öncesinde en düşük emekli maaşın asgari ücretin yüzde 110'u seviyesinde olması gerekliliği yasaya bağlanmıştı. AK Parti iktidarı "SGK'de reform" diyerek bu yasal güvenceyi kaldırdı, aylık bağlama oranları sürekli azaldı ve bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yarısı kadar oldu. TÜRK-İŞ'in Ocak 2024 verilerine göre, açlık sınırı 15 bin 049 lira, yoksulluk sınırı 49 bin 019 liradır, enflasyon yüzde 129’dur." dedi.

Yonyar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını Emekliler Yılı ilan ettiğini hatırlatarak, "Tane, gram, tarihi geçmiş ürünler, dökülen sebze meyveler emeklilerimize reva görülüyor. CHP vekilleri olarak en düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlenene kadar mücadeleye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.