CHP’li Yazgan: "Fatura halka kesiliyor"

Temeli 2019’da atılan ve 2023'te tamamlanacağı taahhüt edilen Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren projesi tamamlanamadı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun 2023'te tamamlanacağını taahhüt ettiği Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2019’da temelini attığı Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi tamamlanamadı. Yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise projenin 2028’de tamamlanacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 5 yıllık sapmaya “İktidarın öngörüsüzlükleri nedeniyle hızlı tren, tam bir yılan hikayesine döndü. Halkın vergileriyle yapılan yatırımlar için hayal satıyorlar. İktidarın hamasetinin faturası, halka kesiliyor” dedi.