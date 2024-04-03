CHP’li Yazgan: "Edirne’yi hak ettiği yere taşıyacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, “Halkımız, yüksek teveccüh göstererek, partimizi Türkiye’de birinci parti yaptı. Tüm seçmenlere teşekkür ediyorum. Katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, halkımızla birlikte Edirne'yi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yazgan, yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“31 Mart, ülkemiz siyasi tarihi açısından kritik bir dönemeçti. Halkımız, yüksek teveccüh göstererek, partimizi Türkiye'de birinci parti yaptı. Türkiye’mizde ve Edirne’mizde alınan sonuçlar umut vericidir. Bu tarihi seçimde oy kullanan, sandık başında demokrasiye sahip çıkan ilimizin tüm seçmenlerine teşekkür ediyorum. Bize oy veren, vermeyen herkesin yanında olmaya devam edeceğiz.

Edirne’miz, ilk kadın belediye başkanı olarak tarih yazan Filiz başkanımıza güvendi ve belediye meclisinde de anlamlı bir fark oluşturarak partimize önemli bir görev verdi. Bu görevi layığıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız, eksiklerimizi tamamlayacağız, kentimizi dünyanın önemli marka kentlerinden biri haline getireceğiz. Katılımcı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla, halkımızla birlikte Edirne'yi hak ettiği yere taşıyacağız.

Lalapaşa ilçemiz, 40 yıl sonra tercihini partimizden yana kullandı. Belediye Başkanımız Zafer Sezgin Geldi ve partimiz, tarih yazdı. Bu önemli sorumluluğun farkında olacağız ve gecemizi gündüzümüze katarak çalışacağız.

Uzunköprü ilçemizde seçim süreci ise devam ediyor. 85 oyla başkanlık seçiminde geride görünsek de itiraz süreci devam ediyor. Sonuçlar kesinleşmedi. Halkımız, belediye meclisinde ise tercihini partimizden yana kullanmıştır. Uzunköprü’müze teşekkür ediyorum.

Keşan ve Havsa ilçelerimiz de yeniden CHP diyerek, önümüzdeki 5 yıl için partimize güvendi. Bu bizim için bir gururdur. Yurttaşlarımız, beton ve rant belediyeciliğini değil, halkı önceleyen sosyal demokrat belediyeciliği tercih etti.

Enez, bir kez daha CHP dedi. Özkan Günenç başkanımız, AKP'nin tüm baskılarına, geçmiş dönemden kalan ve belediye bütçesinin neredeyse 50 katı düzeyindeki borç yüküne karşı 5 yıl boyunca alnının akıyla bir yönetim sergiledi. Halkımız da Özkan başkanımıza 5 yıl için daha yönetme yetkisini verdi. Kendisi ve yönetimiyle ne kadar gurur duysak azdır.

Süloğlu belediyemiz, Mehmet Ormankıran başkanlığında alıştığı mutluluk dolu günlerine devam edecek.

İpsala ve Meriç ilçelerimizde ise bugünden itibaren yeniden çalışmalara başlayacak, bir sonraki seçimde bu ilçelerimizi sosyal demokrat belediyecilikle buluşturmak için elimizden geleni yapacağız.”