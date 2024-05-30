CHP’li Vekiller Türasaş Genel Müdürlüğünü ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Karasu’nun başkanlığındaki CHP milletvekili heyeti, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş Genel Müdürlüğü’ne giderek Genel Müdür Yazar’ı ziyaret etti.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’nun başkanlığındaki CHP milletvekilleri, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin Yazar’ı ziyaret etti. Ziyarette, TÜRASAŞ’ın Sivas, Eskişehir ve Sakarya’daki fabrikalarındaki sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Karasu, Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Jale Nur Süllü ve Sakarya Milletvekili Ayça Taşkent, TÜRASAŞ Genel Müdürü Yazar’ı TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü’ndeki makamında ziyaret etti. Kendi şehirlerinde TÜRASAŞ’ın fabrikaları olan milletvekilleri, bu fabrikalarda yaşanan sorunları dile getirdiler.

Görüşmede, Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar uzanan geçmişi olan bu fabrikaların şehirlerin istihdamına, ekonomisine ve sosyal hayatına önemli zenginlik kattığını vurgulayan milletvekilleri, bu fabrikaların güçlendirilmesinin önemine dikkat çektiler. Milletvekilleri, TÜRASAŞ Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüklerinde kendilerine de yansıyan pek çok sorun olduğunu belirterek, taleplerini iletti ve bu sorunların çözümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduklarını belirttiler. Genel Müdür Yazar da kurumun yapısıyla ilgili milletvekillerine bilgi verirken, milletvekillerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekili heyeti, önümüzdeki günlerde de de Eskişehir, Sakarya ve Sivas’taki TÜRASAŞ’a bağlı fabrikaları ziyaret edecek ve kapsamlı bir değerlendirme raporu hazırlayacaklar.