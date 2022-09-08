CHP’li vekil Kaya'dan Gelir Vergisi dilimlerinin artırılmasının istedi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Ocak ve Temmuz aylarında aylıklara yapılan zamlara rağmen vergi dilimlerinin sabit tutulmasına bağlı olarak çalışanların üst vergi dilimine daha erken girmesi dolayısıyla yapılan zamların vatandaşın cebine girmeden vergiye gittiğine dikkat çekti. Milletvekili Kaya, Gelir Vergisi dilimlerinin artırılması için kanun teklifi verdi.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Gelir Vergisi dilimlerinin artırılması için kanun teklifi verdi.

Milletvekili Kaya, kanun teklifinde, 2022 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamların ardından aylıklardaki artışlarla rağmen vergi dilimlerinin sabit tutulmasına nedeniyle, çalışanların üst vergi dilimine daha erken girdiklerini ve yüksek vergi kesintileri ile karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekti.

Yapılan zamların vatandaşın cebine girmeden vergiye gittiğine ve bu durumun işçilerin ve memurların maaşlarında büyük kayba neden olduğunu vurgu yapan Kaya, Gelir Vergisi dilimlerinin artırılarak yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Kanun Teklifi verdi ve konuyu Meclis gündemine taşıdı. Sunduğu teklifinde; Gelir Vergisi tarife dilimlerinde yüksek enflasyonun sarsıcı etkisine karşı iyileştirici bir düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Kaya, çalışanların aylıklarında brüt ücret üzerinden yapılan artış ile ele geçen net ücret arasında büyük farkların oluşmasının kaçınılmaz hale geldiğini Gelir Vergisi tarifelerinin ivedilikle yeniden düzenlenmesi gerektiği yönünde çağrıda bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, “sosyal hukuk devletinin olmazsa olmaz yükümlülüklerinden birinin ‘çok kazanandan çok vergi, az kazanandan az vergi alınması’ ve düşük gelirli vatandaşlara pozitif ayrımcılık uygulanması olduğuna da vurgu yaptı.

“Adaletsiz vergi yükleri bir an önce ortadan kaldırılmalıdır" diyen Kaya, "Gelir Vergisi dilimlerinin maaşlarda yapılan artış oranlarına paralel olarak yeniden düzenlenmesi gerekir. Buna dair düzenlemeyi içeren Kanun Teklifimizi TBMM Başkanlığına sunduk ve konuyu Meclis gündemine taşıyarak Gelir Vergisi dilimlerinin artırılması çağrısında bulunduk. Bu teklifimiz dikkate alınırsa, aylıklara yapılan zamlar adaletsiz Gelir Vergisi uygulaması nedeniyle eriyip gitmeyecek. Vergi kesintisinde yapılacak düzenlemeyle ellerine geçen maaşlarda iyileştirmeye gidilecek olan vatandaşlarımız AKP’nin sebep olduğu yüksek enflasyon karşısında bir nebze olsun rahatlamış olacak" diye konuştu.