CHP’li Köybaşı’ndan ‘yağlı hediyeye’ tepki

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, yeniden aday gösterilen AKP’li Başkan Yücel Yılmaz’ın 21.6 milyon liralık hediye faturasının belediyeye kesilmesine; “Vatandaşa ‘tasarruf’ çağrısı yapıp, kendileri kamu kaynaklarını çıkarları için kullanmazlar” sözleriyle tepki gösterdi.BALIKESİR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a tepki gösterdi.

Tasarruf Genelgesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının hediyelik eşya vermesinin yasaklandığını anımsatan Başkan Köybaşı, “Yücel Yılmaz’ın dağıtması için alınan zeytinyağı, sabun, bal, kuruyemişin 21.6 milyon liralık faturasının belediyeye kesildiği basında da gündeme geldi. İktidar ekonomik krizden çıkmak için yurttaşa çağrı yapıyor. Yoksulluk altında ezilen yurttaşlarımızın kemerinde sıkacak delik kalmadı. Ama iktidar mensupları kamu kaynaklarını harcarken kural tanımıyorlar.

Kamu kaynaklarının seçim kazanmak için bu şekilde harcanması tam olarak AK Parti zihniyetinin ürünüdür. Son genel seçimde gördüğümüz devlet hazinesinin seçimler için kullanılması şimdi de yerel seçimde belediye kaynakları şahsi ikbal için kullanılıyor. En borçlu büyükşehirlerin başında bulunan Balıkesir belediyesinin bu zihniyetle bir yere varması mümkün değildir.

Zenginliğin bir avuç siyasetçinin ya da yandaşın cebine rant olarak girmesini değil, tüm yurttaşlara hakça dağıtılmasını istiyoruz. Seçimde dağıtılan zeytinyağı ne Balıkesir’imizin sorunlarını, ne de yurttaşımızın yoksulluğunu çözemez.

Biz, yoksulluğun, açlığın ve işsizliğin olmadığı; hiçbir çocuğun yatağına aç girmediği bir Balıkesir ve Türkiye istiyoruz ve bunu 31 Mart seçimlerinden sonra Büyükşehir belediyesini kazanarak göstereceğiz.” dedi.