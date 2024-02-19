CHP’li Keskin’den ‘halkçı belediyecilik’ vurgusu

CHP Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, “Oy yoksa hizmet yok” sözünün büyük bir vicdansızlık olduğunu vurgulayarak, “İktidar kaybettiğinde değil, asıl kazanırsa milletimizi daha büyük bir yoksulluk bekliyor. Yaralarımızı birlikte saracağız” dedi.HATAY (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Payas İlçe Başkanı Erdinç Keskin, yaşanan ekonomik sıkıntılara değindiği açıklamasında; ‘halkçı belediyecilik’ vurgusu yaptı.

Ekonomik krizin her geçen gün daha da derinleştiğine işaret eden Başkan Keskin, “Raf fiyatlarına günlük zam geliyor. Vatandaşımız kiloyla almaktan vazgeçeli çok oldu. Taneyle, gramla gıda alışverişi yapıyor. Emeklimiz açlık sınırının altın yaşam mücadelesi veriyor. Emeklimize verilen 3 bin TL’lik bayram ikramiyesinin ‘müjde' olarak sunulmasını utanç vericidir” ifadelerini kullandı.

31 MART, DERS VERMEK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT

22 yıllık AKP iktidarında doğal kaynakların talan edildiğini, iktidara yakın, dar bir zümre tarafından yağmalandığını ifade eden Keskin, şöyle devam etti: “Bugün, ‘oy yoksa hizmet de yok’ diyen iktidar, vatandaşımızı açlık ve yoksullukla sınıyor. İktidar kaybettiğinde değil, asıl kazanırsa milletimizi daha büyük bir yoksulluk bekliyor. 22 yıldır vatandaşı yok sayan anlayıştan sorunları çözmesini beklemiyoruz. Üretimi bitiren kaynakları yandaşa peşkeş çeken anlayış, alım gücü eriyen vatandaşımızın sorunu çözemez. ‘Oy yoksa hizmet yok’ sözü büyük bir vicdansızlık. Vicdanını kaybetmiş bir iktidar halka hizmet etmez. 31 Mart seçimleri, halkı tehdit eden, korku salan iktidara ders vermek için büyük bir fırsat. Ülkenin zenginliğinin bir avuç siyasetçinin ya da yandaşın cebine rant olarak girmesini değil, tüm yurttaşlara hakça dağıtılmasını istiyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız.”