CHP’li Kaya, Sarp Sınır Kapısı'ndaki sıkıntıları gündeme getirdi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Artvin Kemalpaşa’da meydana gelen heyelanda ihraç malı yüklü nakliye tırlarının kayaların altında kalması ve bir tır şoförünün yaşamını yitirmesi hakkında açıklama yaptı.Ajans Pazar / RİZE (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya heyelan nedeniyle yaşanan kayıplarının AKP hükümetinin çözümsüzlüğü, tedbirsizliği ve sorumsuzluğu nedeniyle göz göre göre geldiğini belirterek, “Can ve mal kayıplarının hesabını kim verecek? Türk nakliyecilerimiz, Türk ihracatçılarımız bu kadar sahipsiz mi? Sarp Sınır Kapısındaki çileye çözüm üretmek için bu insanların başına daha nasıl bir felaket gelmesini bekliyorsunuz?” diye sordu.

Mayıs ayında Sarp Sınır Kapısı’na giderek Gürcistan’a geçiş için sıra bekleyen tırların oluşturduğu kilometrelerce uzunluktaki kuyrukları görüntüleyen Kaya, tır şoförlerinin çok zor koşullarda günlerce bekletildiğini ifade ederek yaşanan sıkıntılara dikkat çekmiş ve hükümete çözüm üretilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yaşanan acı olayı değerlendiren Kaya, “Daha 3 ay önce heyelanın yaşandığı bölgeye gittik, nakliyecilerimizin mağduriyetini görüntüledik. Bu insanların Gürcistan’a geçiş sırası alabilmek için ilkel şartlarda saatlerce, günlerce bekletildiğini; insani ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri alanların bulunmadığını ve karda kışta zorunlu olarak araçlarında uyuduklarını söyledik. Diğer yandan sınır kapısında nakliyecilerimizin gidiş geliş sürelerinin uzadığını, ihracat mallarının geç teslim edildiğini ve maddi manevi zararların oluştuğunu ifade ettik. Bu sorunları Meclis’te defalarca gündeme getirmemize rağmen biz söyledik, biz işittik. Sorunu çözmesi gerekenler duymazdan, görmezden geldiler. Ve bugün bu acı olay adeta göz göre yaşandı.” dedi.

Türkiye’den başka hiçbir ülkede ihraç ürünü yüklü tırların gümrük çıkışında kuyruklarda bekletilmediğini söyleyen Ahmet Kaya, “Hem ihracatçılarımız hem de nakliyecilerimiz yıllardır haykırıyorlar ve Sarp Sınır Kapısı’ndaki kuyruk çilesine son verilmesini istiyorlar. Gürcistan tarafında bir tır şoförü aracından inmeden 15 dakikada işlemlerini tamamlayarak çıkış yaparken, orada kuyruklar oluşmazken; Türkiye tarafında yaşanan hantallık nedeniyle tırcılarımız 20 kilometreyi aşan kuyruklarda günlerce bekletiliyor. Bu çözümsüzlüğü anlamak mümkün değil. Hükümet yetkilileri bunun nedenini bize izah etmelidir.” dedi.