CHP’li İsmail Karabel: Atatürk’ün fikir ve düşünceleri ölmedi

CHP Menderes İlçe Belediye Başkan adayı adayı İsmail Karabel, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85. yılı dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.İZMİR (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk vefatının yıl dönümünde anılıyor. Atatürk’ün ölüm yıl dönümü nedeniyle CHP Menderes İlçe Belediye Başkan Aday Adayı İsmailKarabel bir mesaj yayınladı.

CHP Menderes İlçe Başkan Aday Adayı İsmail Karabel Atatürk’ün fikirlerinin ölmediğini belirterek: “Bugün Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 85.ölüm yıldönümü. Bugün sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil tüm Türk Dünyasının yas ve matem günüdür. Ancak bu sadece bedenen bir ölümdür, Atatürk'ün fikir ve düşünceleri hiç bir zaman ölmedi. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutladığımız bu günlerde bunu en etkili şekilde yaşayarak tekrar gördük. Türk milleti var oldukça Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşamaya devam edecektir” dedi.

Açıklamasının devamında CHP’li İsmail Karabel, “Bizler de Gazi'nin mirasçıları olarak Atatürk’ü Türk milletine unutturmaya çalışanlara inat onun fikir ve düşüncelerine, ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak daha emin adımlarla aydınlık günlere yürüyeceğiz. Bir kez daha Ulu Önderimizi saygı, sevgi ve rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.