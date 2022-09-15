CHP’li Erkan Aydın’dan çok tartışılacak açıklamalar: “Bursa’da Millet İttifakı 13 milletvekili çıkaracak!”

Gazeteci Yazar Mesut Demir, TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile yaptığı “Seçime 5 Dakika Mola” röportajını köşe yazısına taşıdı. Erkan Aydın, Millet İttifakı'nın Bursa'da oy oranının yüzde 60 olduğunu, Bursa'da 13 milletvekili çıkaracaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Gazeteci Yazar Mesut Demir'in TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile “Seçime 5 Dakika Mola” röportajını yayınladığı köşe yazısı...

TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi, CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın ile “Seçime 5 Dakika Mola” dedik ve sahada neler olduğunu, sokağın nabzını nasıl tuttuklarını sordum.

“ÇOCUK KIZ OLURSA MERAL, ERKEK OLURSA KEMAL OLACAK”

Seçimlerle ilgili ilginç bir yorumu vardı Erkan Aydın’ın…

“Çocuğun doğmasına 9 ay 15 gün kaldı. Çocuğun adı erkek olursa Kemal, kız olursa Meral olacak…”

Ve devam etti seçim süreciyle ilgili…

“Toplasanız sabaha kadar konuşabileceğimiz sıkıntıların giderilmesi için doğuma 9 ay 15 gün kaldı. Tabi seçim zamanında yapılırsa. Bu gidişle seçimin sonbaharda olmayacağı anlaşılıyor. Bizim için fark etmez, ister şimdi seçim yapsınlar, isterse zamanında yapsınlar. Biz seçime hazırız. Zaten yaklaşık 2 yıldır aralıksız sahadayız. Genel Başkanımız Sakarya’ya gidiyor, ardından Elazığ’da, ardından Zonguldak’ta olacak. Bizler Bursa’da kırsalda, ilçelerde sürekli sahadayız. Sahada şunu görüyoruz. Özellikle hayat pahalılığı, yolsuzlukların açığa çıkması bu iktidarın fazla ömrünün kalmadığını gösteriyor…”

“TÜRKİYE’DE MAFYA TEMİZ ELLER OPERASYONU YAPIYOR”

Son günlerin tartışma konusu olan rüşvet ve yolsuzluk iddialarına da değindi Erkan Aydın…

“Avrupa’da devlet mafyaya karşı ‘Temiz eller operasyonu’ gerçekleştiriyor. Türkiye’de mafya devlete karşı ‘Temiz eller operasyonu’ gerçekleştiriyor. Ama pislikler, rüşvetler ve yolsuzluklar tek tek saçılmaya başladı. Savcılar, özellikle son referandumdan HSK’nın yapısı değiştirildikten sonra Başsavcı’ya bağlı kaldı. Başsavcı onlara görev vermedikten sonra Hiçbirinin harekete geçme şansı yok. Başsavcılar da zaten Hükümet’e yakın kişiler olduğu için burada bir siyasi perdeleme var…”

“TÜRKİYE'NİN BİR TARIM POLİTİKASI YOK”

Ekonomi ve tarım ile ilgili de enflasyon rakamlarını yüzde 1000 arttığına vurgu yaptı Erkan Aydın…

“2003 yılındaki 100 lira, 2022’de 900 lira olmuş durumda. Enflasyon 20 yılda yüzde 1000 arttı. Tarımda çiftçimiz sıkıntıda. Gübre, mazot ve yem fiyatları 3-4 kat artmış durumda. Türkiye'nin bir tarım politikası yok. Her yıl binlerce köylü ekmeyi bırakıyor. Tarım çökerse ülke çöker. üreticinin düştüğü bu durumu hükümetin tarım politikasındaki plansızlığın açık yansımasıdır. Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz ama kötü yönetildiğimizden dolayı köylü, çiftçi bilinçli bir şekilde yok ediliyor. Çiftçi hayvanını keserek, satarak yem, gübre almaya çalışıyor…”

“ESNAFIN HALİ PERİŞAN, DERTLİ VE TEDİRGİN”

Ekonomik krize karşı esnafın artık dayanamadığını belirten Erkan Aydın, elektrik ve doğalgaz fiyatlarına da tepki gösterdi…

“Esnaf kan ağlıyor. Küçük esnafın ayakta kalabilmesi Esnaf Kefalet’ten aldığı kredilere bağlıydı. Faizi düşük diye buradan kredi alıyordu. Evine ekmek götürebilmesi, yanında eleman çalıştırabilmesi artık neredeyse imkansız. Dolayısıyla esnafta ya kapatıyor, ya devrediyor asgari ücrette bir yerde çalışıyor. Ya da bir umut olarak bunların iktidarı bırakmasını bekliyor. Gerçekten sürdürülebilir değil. Sizin maliyetleriniz yüzde 100’e yakın artmış. Elektrik ve doğalgaza ciddi zamlar geldi. Eskiden elektrik ile doğalgaz faturaları, dükkan kirasının yüzde 10’u kadardı. Şimdi elektrik ve doğalgaz faturaları dükkan kirasını geçti. Esnaf zor koşullarda ticaretini devam ettirmeye çalışıyor. Yazdırılan çek oranları yüzde 100 artmış. Esnafın hali perişan. Saha çalışmalarımızda esnafımız dert yanıyor bizlere. Esnafımız dertli ve tedirgin, gelecek kaygıları var. Ekonomideki kötü gidişattan siftah dahi yapamayan esnafımızın sayısı oldukça fazla. Vatandaşımız da perişan durumda. Hükümet adeta vatandaşımızı kendi kaderine terk etmiş durumda…”

“ESKİDEN HASTANELERDE MUAYENE KUYRUĞU VARDI, ŞİMDİ TELEFON BAŞINDA KUYRUK VAR”

Sağlık sektörüyle ilgili de ciddi sıkıntıların olduğunu, devlet hastanelerinden randevu almanın artık imkansız olduğuna dikkat çeken Erkan Aydın, eczanelerde de ilaç sıkıntısı olduğunu ve eyleme hazırlandıklarını işaret etti…

“Eskiden hastanelerde muayene kuyruğu vardı, şimdi telefon ve bilgisayar başında muayene kuyruğu var. Milletvekillerinin görevi Bursa Şehir Hastanesi, Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nden vatandaşa muayene randevusu almak oldu. Başka bir işle uğraşamaz olduk. Eczacılar olarak eylem hazırlığı içerisindeyiz. Eylemde sonuç elde edemezsek eczane kapatmaya kadar gideceğiz. 600-700 kadar ilaç yok Türkiye’de. Rhogam adında kan uyuşmazlığı iğneleri var. Şuanda bu iğneler bulunamıyor. Yani doğum yapacak annelere babalara yapılan o iğne piyasada yok. Bu da birçok doğum ölümlerine sebebiyet veriyor. Kanser ilaçları yok piyasada. Bugün döviz kurları ayarlansa bile bir süreci var. Çocuk şuruplarına yüzde 300 zam geldi. Şuanda çocuk şurupları bulunamıyor. Kur adaletsizliği ay sonunda ele geçen net ücrette yaklaşık iki kat fark oluştu. Hastane eczacıları gelir eşitsizliğine uğradı…”

“6’LI MASANIN BURSA’DAKİ OY ORANI YÜZDE 60. BURSA’DA 13 MİLLETVEKİLİ ÇIKARTIRIZ”

Son günlerin tartışma konularından biri olan Millet İttifakı’ndan oluşan 6’lı masa ile ilgili de konuştu Erkan Aydın…

“6’lı masa ile ilgili hiçbir sıkıntı yok. HDP’ye bakanlık verileceği yönündeki beyan, o kişi bağlar. Ne CHP’yi ne de 6’lı masayı bağlamaz. Bizim CHP olarak istediğimiz aday Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ancak, Cumhurbaşkanı adayı olacak isme 6’lı masa karar verecektir. Bursa’da 6’lı masanın oy oranı şuan için yüzde 60’tır. Şuan bir seçim olsa Bursa’da CHP 7-8, İyi Parti 4-5 milletvekili çıkartır. Yani 6’lı masa olarak en az 13 milletvekili çıkartırız…”

İddialı, çok konuşulacak ve tartışılacak açıklamalar yaptı CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın…

Seçim anketleriyle ilgili Bursa’dan Millet İttifakı’nın 13 milletvekili çıkaracağı iddiaları da uzun süre tartışılacak.

Bakalım 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı yarışında neler olacak?

Sağlıklı ve esen kalın…