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CHP’li Deniz, terörü lanetledi
SİYASET 06.02.2024, 21:14
CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, terörü lanetleyerek, “Hain saldırlar birliğimizi bozamaz” mesajı verdi.RİZE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, İstanbul'da, Çağlayan Adliyesi önünde DHKP-C'li teröristlerin polis kontrol noktasına yönelik saldırısını kınadı. Hain saldırıların toplumun birliğini bozamayacağına vurgu yapan Başkan Deniz, “Terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet,ailesine sabır, yaralanan polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.
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