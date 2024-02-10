CHP’li Bülbül: "Sandıkta hesap sorulacak"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, 22 yıllık AKP Parti iktidarının her alanda başarısız olduğunu belirterek bunun hesabını vatandaşın 31 Mart’ta sandıkta soracağını söyledi.AYDIN (İGFA) - CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel kurulunda söz aldı.

22 yıllık AKP iktidarı ülkeyi yönetemediğini ekonomik buhranın gittikçe büyüdüğünü ve gerçek işsizliğin yüzde 20'leri aştığını belirten Bülbül, “Gençler, gelecek kaygısından dolayı yurt dışında yaşamak istiyor. Ekonomik sıkıntılardan dolayı artık vatandaşın psikolojisi, dengesi, aile huzuru kalmadı.” dedi.

2013 yılında 37 milyon 258 bin 388 kutu antidepresan ilaç kullanılırken, 2023 yılında 65 milyon 451 bin 831 kutu antidepresan ilaç kullanıldığını söyleyen Bülbül, “Adalet sistemi de içler acısı. 2023 yılında ceza mahkemelerine gelen dosya sayısı 3 milyon 856 bin 381 oldu. Vekil olduğum Aydın “Yüz binde 970” oranla Türkiye'de suç oranı en yüksek il olarak açıklandı. Sağlıktan, adalete AKP iktidarı başarısız. 31 Mart yerel seçimlerinde sandıkta hesap sorulacak.” diye konuştu.