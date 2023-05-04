CHP’li Belediye Başkanı'ndan çarpıcı açıklama.... "Ters kelepçe ile gidersin!"

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi 2023 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 1. Birleşiminde çarpıcı açıklamalarda bulundu.Sedat CEYLAN / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, meclis toplantısında gündem maddeleri görüşüldükten sonra meclis üyelerinin sorularını yanıtlarken, merkezde bulunan parklarda kurulan siyasi partilerin çadır ve stant kurulumları tartışma konusu oldu.

Başkan Vekili Subaşı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilimize gelirken, Ekrem başkanla gelme zamanları çakıştığını anımsatan Başkan Vekili Subaşı, "Buradaki üst geçitler kamuya ait. O zaman AK Parti İl Başkanından şunu rica etmiştik ve özellikle kendisini aradım. Hatta geç bir saatte aramıştım. Sayın Başkanım o üst geçitler bize ait, bize bir yazı yazın, çünkü biz de reklam duyurularımızı yapacağız, en azından bir yüzüne biz, diğer yüzüne siz asın dedim. Hani sonuçta Cumhurbaşkanı geliyor. Fakat orada AK Parti İl Başkanı şöyle beni yanlış anlamıştı. Dedi ki, 'Ters kelepçe ile gidersin. Hadi indir de göreyim' dedi ve arabada konuştuğum için yanımda bulunan çalışma arkadaşlarım da buna maalesef şahit oldular. Ben bu durumda çok üzülüyorum. Yani bu bir tehdit unsuru olamaz. 'Ters kelepçe ile gidersin' ne demek? 'Cumhurbaşkanı korumaları yanımda, ters kelepçeyle gidersin' cümlesini unutmam. Siz beni tehdit mi ediyorsunuz dedim. Hatta Zabıta'yı da tehdit etti. Bizim birçok birim müdürlerimiz de tehdit aldı o süreçleri aşıyorum. Şunun da altını çizmek isterim. Ben buraya kim gelirse başımın üstünde yeri var. Cumhurbaşkanı geldiğinde de en çok belediye personelim çalışmıştır. Bunun altını çiziyorum bunu da şuradan biliyorum. Cumhurbaşkanı korumaları bizzat beni arayıp, teşekkür ettiler. Nazik insanlar, nezaketli insanlar. Güvenlik konusunda kendileriyle birçok kez görüştük. Fakat bu tarz söylemler, bu tarz tehditler bitmeli" diye konuştu.