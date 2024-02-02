CHP’li Baydemir’den taziye mesajı

CHP Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, İstanbul’da bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren Ramazan Pişkin cinayetinin ardındaki gerçek faillerin bulunmasını istedi.DİYARBAKIR (İGFA) -Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, İstanbul’da bıçaklı saldırıda öldürülen ve sosyal medyada 'Diyarbakırlı Ramazan Hoca' olarak tanınan Ramazan Pişkin için taziye mesajı yayınladı.

Baydemir, Pişkin'in yakalanan katil zanlısının hukuk önünde hak ettiği cezayı alacağına olan inancını dile getirerek, “Ramazan Pişkin cinayetinin ardındaki gerçek faillerin de bulunmasını bekliyoruz. Diyarbakırlı Ramazan Hoca'ya Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum” dedi.