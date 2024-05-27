CHP’li Baydemir’den taziye mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, Mersin'de TAG Otoyolu'nda Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün de aralarında olduğu zincirleme trafik kazası sonrası taziye mesajı yayınladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle yayınladığı taziye mesajında şunları söyledi: “Diyarbakır’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü Mersin TAG Otoyolu'nda kaza yaptı. Çok sayıda vatandaşımızın yaşamını yitirmesine neden olan trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Kazada Serhat Taraman, Elif Taraman, İpek Taraman, Ozan Kılıç, Birsen Çiftsüren, Sultan Acet, Taha Acet, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek ve Ayla Çelik Teymen’in hayatını kaybettiğini üzüntü ile öğrendik. Yaşamını yitiren 10 vatandaşımızdan 8’inin naşı Diyarbakır'a geldi.

Kazada 10 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 39 vatandaşımız ise yaralandığı açıklandı. Trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”