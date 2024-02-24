CHP’li Baydemir, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

CHP Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, yerel yönetimlerin ekonomi, demokrasi ve toplumsal barışın en önemli unsuru olduğuna vurgu yaparak, halkçı belediyeciliği iktidara taşıyacaklarını söyledi.DİYARBAKIR (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağlar İlçe Başkanı Erdil Baydemir, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların sorunlarını dinleyen Baydemir, belediye başkanı seçildiğinde hayata geçireceği projeleri anlatıyor.

Türkiye’de 36 il’den daha büyük olan Bağlar ilçesinde ranta izin vermeyeceklerini ifade eden Baydemir, “Kaynakları Bağlar İlçemizde yaşayan vatandaşların kullanımına sunacağız, rant odaklarına alan açmayacağız. Kar hırsıyla kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmenin peşinde olanlara Bağlar’da izin vermeyeceğiz. Bağlar’da halkçı belediyeciliği hayata geçireceğiz” dedi.

ÇOKÇA ÜRETİP HAKÇA BÖLÜŞECEĞİZ

Yerel yönetimlerin ekonomi, demokrasi ve toplumsal barışın en önemli unsuru olduğuna vurgu yapan Erdil Baydemir, şunları söyledi: “Belediyemiz, bir arada huzurlu yaşamın güvencesi olacaktır. Belediyenin kaynaklarını güçlendireceğiz. Kaynakları, halkın ihtiyaçları doğrultusunda, etkin ve verimli kullanacağız. Belediye harcamalarında israfa, savurganlığa yer vermeyeceğiz. Kaynakları, sadece yurttaşlara hizmet sunmak amacıyla kullanacağız. Yerel kalkınma politikalarımız, hayat pahalılığına son vermeyi; çokça üretmeyi ve hakça bölüşmeyi hedefler. Barınma, gıda, ulaşım gibi gündelik yaşamda ihtiyaç duyduğumuz tüm alanlarda, hayat pahalılığını giderecek tedbirler alacağız. Bağlar’da hep birlikte başaracağız.”