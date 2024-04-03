CHP’li Başkan Uludaşdemir, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Susuz Belediyesi’ndeki belediyecilik hizmetlerinin partisinden yana bir rüzgar oluşturduğuna vurgu yaparak, şeffaflık konusunda hiç kimsenin kaygı yaşamamasını söyledi. Uludaşdemir, bir günlüğüne kentte gelerek oy kullanan askerlerin seçim sonucunu değiştirdiğine işaret ederek, “Kars’ta ölü doğan bir başkanlık oldu” ifadelerini kullandı.KARS (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, seçimlerin ardından bir değerlendirme yaptı. Mevcut başkan Oğuz Yantemur’un Susuz Belediyesi’ni yüzde 52 civarında oy oranı ile kazandığını anımsatan Başkan Uludaşdemir, İlyas Barış Koç’un da rakibine yaklaşık iki kat fark atarak yüzde 63’den fazla oranla Selim Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırdığını söyledi.

SON 15 YILIN EN YÜKSEK OYU Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kars’ta Selim ve Susuz belediyelerini kazanarak belediye başkanlığını ikiye çıkardığını kaydeden Başkan Uludaşdemir, Kars’ta buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. İl genelinde son 15 yılın en yükse oyunu aldıklarını dile getiren Başkan Uludaşdemir, “Türkiye genelinde böyle bir rüzgar olmasına rağmen Kars’ta beklentimiz çok daha yüksek olduğu için biraz daha buruk bir sevinç yaşadık” dedi.

KARS’TA ÖLÜ DOĞAN BİR BAŞKANLIK OLDU Aynı adresten 5 bine yakın askerin seçmen olarak kaydedildiğini ifade eden Başkan Uludaşdemir, seçim günü ülke gündemine de gelen konuyu şöyle anlattı: “Son yılların en az oy kullanılan seçimi idi. Bu seçimde 130 bin civarında oy kullanıldı. Bunun 5 bini bir günlüğüne tatbikat için geldiği söylenen askerlerden oluştu. Bu ülke gündeminde de yer aldı. Binlerce kişi geldi seçim günü oy kullandı. Oy kullandıktan sonra uçaklara binip geri döndüler. Sözde tatbikat için gelmişlerdi. Bir mahallede 6 sandığımız varken; 18 sandığa çıktı. 12 sandıkta sadece askerler oy kullandı. Askerlerin oy kullandığı sandıktaki oyların yüzde 80’i şuan belediyeyi kazanan MHP’ye kullanıldı. Kars’ta ölü doğan bir başkanlık oldu. Seçim sonucunu ciddi oranda değiştirdi. Bu nedenle mutsuzuz.”

SELİM’DE ÇOK CİDDİ BİR FARKLA KAZANDIK

Başkan Uludaşdemir, mevcut Susuz Belediyesi’nin yanında Selim Belediyesi’ni ciddi bir farkla kazandıklarını belirterek, “Mansur Yavaş’ın seçim sonuçlarına çok benzedi. Selim’de çok ciddi bir farkla kazandık. Mal varlığımızı açıklama konusunda hiçbir çekincemiz yok. Her iki belediye başkanımız mazbatasını aldıktan sonra mal varlığını açıklayacak. Şeffaflık konusunda Susuz belediyemiz yeterince şeffaf bir yönetim sergiledi. Onun sayesinde de bu rüzgar ilçelere de yansıdı. İl genelinde birinci olamasak da oy oranımızda ciddi bir artış oldu. Şeffaflık konusunda belediye başkanlarımız adına söz verebilirim. Hiç kimsenin bu konuda kaygısı olmasın” dedi.