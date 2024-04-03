Son Dakika

CHP’li Başkan Uludaşdemir, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Susuz Belediyesi’ndeki belediyecilik hizmetlerinin partisinden yana bir rüzgar oluşturduğuna vurgu yaparak, şeffaflık konusunda hiç kimsenin kaygı yaşamamasını söyledi Uludaşdemir, bir günlüğüne kentte gelerek oy kullanan askerlerin seçim sonucunu değiştirdiğine işaret ederek, “Kars’ta ölü doğan bir başkanlık oldu” ifadelerini kullandı

SİYASET 03.04.2024, 17:25
CHP’li Başkan Uludaşdemir, seçim sonuçlarını değerlendirdi

CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Susuz Belediyesi’ndeki belediyecilik hizmetlerinin partisinden yana bir rüzgar oluşturduğuna vurgu yaparak, şeffaflık konusunda hiç kimsenin kaygı yaşamamasını söyledi. Uludaşdemir, bir günlüğüne kentte gelerek oy kullanan askerlerin seçim sonucunu değiştirdiğine işaret ederek, “Kars’ta ölü doğan bir başkanlık oldu” ifadelerini kullandı.KARS (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, seçimlerin ardından bir değerlendirme yaptı. Mevcut başkan Oğuz Yantemur’un Susuz Belediyesi’ni yüzde 52 civarında oy oranı ile kazandığını anımsatan Başkan Uludaşdemir, İlyas Barış Koç’un da rakibine yaklaşık iki kat fark atarak yüzde 63’den fazla oranla Selim Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partisi’ne kazandırdığını söyledi.

SON 15 YILIN EN YÜKSEK OYU Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kars’ta Selim ve Susuz belediyelerini kazanarak belediye başkanlığını ikiye çıkardığını kaydeden Başkan Uludaşdemir, Kars’ta buruk bir sevinç yaşadıklarını ifade etti. İl genelinde son 15 yılın en yükse oyunu aldıklarını dile getiren Başkan Uludaşdemir, “Türkiye genelinde böyle bir rüzgar olmasına rağmen Kars’ta beklentimiz çok daha yüksek olduğu için biraz daha buruk bir sevinç yaşadık” dedi.

KARS’TA ÖLÜ DOĞAN BİR BAŞKANLIK OLDU Aynı adresten 5 bine yakın askerin seçmen olarak kaydedildiğini ifade eden Başkan Uludaşdemir, seçim günü ülke gündemine de gelen konuyu şöyle anlattı: “Son yılların en az oy kullanılan seçimi idi. Bu seçimde 130 bin civarında oy kullanıldı. Bunun 5 bini bir günlüğüne tatbikat için geldiği söylenen askerlerden oluştu. Bu ülke gündeminde de yer aldı. Binlerce kişi geldi seçim günü oy kullandı. Oy kullandıktan sonra uçaklara binip geri döndüler. Sözde tatbikat için gelmişlerdi. Bir mahallede 6 sandığımız varken; 18 sandığa çıktı. 12 sandıkta sadece askerler oy kullandı. Askerlerin oy kullandığı sandıktaki oyların yüzde 80’i şuan belediyeyi kazanan MHP’ye kullanıldı. Kars’ta ölü doğan bir başkanlık oldu. Seçim sonucunu ciddi oranda değiştirdi. Bu nedenle mutsuzuz.”

SELİM’DE ÇOK CİDDİ BİR FARKLA KAZANDIK
Başkan Uludaşdemir, mevcut Susuz Belediyesi’nin yanında Selim Belediyesi’ni ciddi bir farkla kazandıklarını belirterek, “Mansur Yavaş’ın seçim sonuçlarına çok benzedi. Selim’de çok ciddi bir farkla kazandık. Mal varlığımızı açıklama konusunda hiçbir çekincemiz yok. Her iki belediye başkanımız mazbatasını aldıktan sonra mal varlığını açıklayacak. Şeffaflık konusunda Susuz belediyemiz yeterince şeffaf bir yönetim sergiledi. Onun sayesinde de bu rüzgar ilçelere de yansıdı. İl genelinde birinci olamasak da oy oranımızda ciddi bir artış oldu. Şeffaflık konusunda belediye başkanlarımız adına söz verebilirim. Hiç kimsenin bu konuda kaygısı olmasın”  dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 31 84
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Rizespor 31 45
6. Kasımpasa 30 43
7. Başakşehir 30 42
8. Antalyaspor 31 42
9. Alanyaspor 31 42
10. A.Demirspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 31 34
15. Hatayspor 31 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 31 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 31 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Ahlatçı Çorum FK 28 48
4. Bodrumspor 28 47
5. Sakaryaspor 28 47
6. Kocaelispor 27 45
7. Gençlerbirliği 28 43
8. Boluspor 28 43
9. Bandırmaspor 27 41
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 28 34
12. Keçiörengücü 28 32
13. Manisa FK 28 31
14. Şanlıurfaspor 28 30
15. Tuzlaspor 28 28
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Liverpool 29 67
2. Arsenal 29 65
3. M.City 29 64
4. Aston Villa 30 59
5. Tottenham 30 57
6. M. United 29 48
7. West Ham United 31 45
8. Newcastle 30 44
9. Brighton 29 42
10. Wolves 30 42
11. Bournemouth 30 41
12. Chelsea 28 40
13. Fulham 31 39
14. Crystal Palace 30 30
15. Brentford 30 27
16. Everton 30 26
17. Nottingham Forest 31 25
18. Luton Town 30 22
19. Burnley 31 19
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 75
2. Barcelona 30 67
3. Girona 30 65
4. Atletico Madrid 30 58
5. Athletic Bilbao 30 56
6. Real Sociedad 30 49
7. Real Betis 30 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 30 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 30 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 30 30
17. Celta Vigo 30 28
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13