CHP’li Aydemir: "Halkımızla tarih yazdık"

Cumhuriyet Halk Partisi Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Türkiye’de belediye başlıkları ile bir anlayışın da değiştiğine işaret ederek, “Türkiye umuda oy verdi. Halkımızla tarih yazdık.” dedi.ARTVİN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Artvin ile birlikte tarihi bir başarı elde ettiklerini söyledi. Artvin Belediye Başkanlığını kazanan Bilgehan Erdem ile Hopa Belediye Başkanlığı yarışını kazanan Utku Cihan’ı tebrik eden Aydemir, “Hopa’da partimiz yüzde 55’in üzerinde oy aldı. Belediye Başkanımız Utku Cihan rakiplerine fark atarak sandıkta zafer kazandı. Tüm Türkiye ile Artvin’de de siyasetin rengi değişti. Bir anlayış değişti. Vatandaşımız, hayat pahalılığına, kayırmacılığa, talana, israfa ‘yeter’ dedi, değişime oy verdi. Halkımızla birlikte büyük bir tarih yazdık. Dayanışmayı büyüttük, umudu inşa ettik. Artık bambaşka bir Hopa’ya, bambaşka bir Artvin’e ve Türkiye'ye uyanacağız. Hep birlikte daha güzel günler yaşayacağız” ifadelerini kullandı.