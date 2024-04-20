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CHP’den yurt dışında örgütlenme atağı: Paris Birliği kuruldu!

“Değişim” talebinin yükseldiği ve kazandığı kurultay süreci sonrasında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de dünyanın dikkatini çeken bir başarı elde eden Cumhuriyet Halk Partisi’nde hız kazanan örgütlenme atağı, yurt dışındaki çalışmalara da yansıdı Bu bağlamda Fransa’nın başkenti Paris’te de CHP üyeleri harekete geçti ve Paris Birliği’nde yeni dönemi başlattı Paris Birliği başkanlığına Yüksek İnşaat Mühendisi Nazım Ergin atandı

SİYASET 20.04.2024, 13:15
CHP’den yurt dışında örgütlenme atağı: Paris Birliği kuruldu!

“Değişim” talebinin yükseldiği ve kazandığı kurultay süreci sonrasında 31 Mart Yerel Seçimleri’nde de dünyanın dikkatini çeken bir başarı elde eden Cumhuriyet Halk Partisi’nde hız kazanan örgütlenme atağı, yurt dışındaki çalışmalara da yansıdı. Bu bağlamda Fransa’nın başkenti Paris’te de CHP üyeleri harekete geçti ve Paris Birliği’nde yeni dönemi başlattı. Paris Birliği başkanlığına Yüksek İnşaat Mühendisi Nazım Ergin atandı.FRANSA (İGFA) - Dün CHP Genel Merkezi’nde alınan kararla CHP Paris Temsilci Birlik Başkanı olarak göreve başlayan Nazım Ergin’e görevlendirme kararı iletildi ve Nazım Ergin çalışmalarına başladı. Birlik Başkanı Ergin’e Paris’te ikamet eden çok sayıda CHP emektarı da eşlik ediyor. Üyelik işlemlerinin tamamlanmasıyla Birlik, Genel Kurul sürecini başlatacak.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Görevlendirmeyle birlikte CHP Paris Birliği kurucu üyeleri, Nazım Ergin başkanlığında toplandı. İlk toplantıdan ‘örgütlenme seferberliği’ kararı alan CHP üyeleri, önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalara dair bir yol haritası da çıkardı.

PARİS’E YENİDEN CHP İMZASI ATMA ZAMANI

Paris’te heyecan yaratan bu gelişme hakkında Birlik BaşkanI Nazım Ergin de kısa bir değerlendirmede bulundu. “Yıllardır yurt dışında yaşasak da, Türkiye’den uzak olsak da yüreğimiz, aklımız hep kendi topraklarımızda. Aynı şekilde, yıllardır Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi’nde mücadele eden, bu mücadeleye elden geldiğince destek veren yurttaşlarız” diyen Birlik Başkanı Nazım Ergin “Şimdi ise, Türkiye’de saray rejimine karşı yıllardır emek emek örgütlenen, değişim rüzgarıyla hızlanan ve yerel seçimlerde ikirciksiz bir zaferle taçlanan mücadelemizi, Türkiye haritasının CHP kırmızısına boyanmasından aldığımız heyecanla Paris’te de yeniden büyütme zamandır” ifadelerini kullandı.

‘İKTİDARIMIZ İÇİN NE YAPABİLİRİZ’ SORUSU

Paris’te CHP’nin zaten var olduğunu, CHP emektarlarının zaten mücadele ettiğini belirten Ergin, “Ancak Türkiye’de hızını ve heyecanını artıran iktidar mücadelemiz, yurt dışı birliklerinde de daha güçlü, daha örgütlü, daha organize hareket edilmesi gerekliliğini doğurdu. Paris Birliği’ni yeniden ayağa kaldırma fikri de buradan çıktı. Yol arkadaşlarımız, fedakar Cumhuriyet Halk Partisi kadroları, emeğin iktidarını Türkiye’de kurarlarken, memleketlerinden uzakta Paris’te yaşayan yurtseverlerin de ‘peki iktidar için biz ne yapabiliriz’ sorusundan, bu hayati soruya verilen yanıtlardan doğdu Paris Birliği. Ülkemizde adım adım yaklaşan halkçı, laik iktidarımızı, Fransız Devrimi’nin başkenti ve aydınlanmanın çıkış noktası olan Paris’ten var gücümüzle destekleyeceğiz. Kararımız da, yolumuz da budur” şeklinde konuştu.

NAZIM ERGİN KİMDİR?

23 Haziran 1967'de Elazığ'da doğan Ergin, İlk, orta ve lise öğrenimini Elazığ'da tamamladı.

Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümden 1990 yılında mezun oldu. Mezuniyet sonrası Fransa'nın başkenti Paris'e giden Ergin, İlk inşaat şirketini 1990 yılının sonunda faaliyete geçirdikten sonrasında Paris Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı projelerini üstlenerek özel sektör alanlarında da farklı projelere imza attı.

2004 yılından sonra yatırımlarının tamamını Türkiye’de gerçekleştiren Yüksek İnşaat Mühendisi Nazım Ergin’in turizm sektöründe de girişimleri bulunuyor. DTİK(Dünya Türk İş Konseyi) üyesi olan Ergin, 28. Dönem CHP Milletvekili Aday Adayıdır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 

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