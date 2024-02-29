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CHP’den istifa ederek İYİ Parti’den aday olan Suat Nezir: “Buca’nın birleştirici gücüyüz”

SİYASET 29.02.2024, 11:54
CHP’den istifa ederek İYİ Parti’den aday olan Suat Nezir: “Buca’nın birleştirici gücüyüz”

2019 yılında CHP’den aday gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir İYİ Parti Buca Belediye Başkan Adayı oldu.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - Nhaber ve World Türk TV’de yayınlanan Yunus Karakaya’nın sunduğu ”Başkan Olursanız? İsimli programa konuk olan İYİ Parti Buca Belediye Başkan Adayı Suat Nezir, CHP’den ayrılıp İYİ Parti’den aday olduktan sonra Başkan olması konusunda CHP ve AK Partililerin de kendisini desteklediğini söyledi.

“Buca’nın birleştirici gücü ”sloganıyla yola çıkan Nezir” Adaylık sürecinden ve aday olduktan sonra karşılaştığı tepkilerden bahseden Nezir, “Bir siyasetçinin parti değiştirmesi bizim ülkemizde çok özümsenmiyor ama bizim yaşadığımız süreci vatandaşlar göz önünde bulundurunca bize hak verdiler. Vatandaşlar ‘biz seni görüyoruz, senin derdin bu kent için çalışma, biz sana inanıyoruz’ dediler. Her bölgede bununla karşılaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından, AK Parti veya CHP’ye oy vermiş ya da siyaset yapmış insanlar telefonla arayıp ‘Buca sevdanı görüyoruz sonuna kadar yanındayız, haklı davana devam et’ diyerek destek olacaklarını ve başkan yapacakları konusunda vatandaşın kendi iradesiyle almış olduğum telefonlar var” diye konuştu.

Buca’nın sorunlarını ve çözümlerine yönelik projelerinin hazır olduğunun altını çizen Nezir” "Çok zorlu bir süreç yaşadık. Hayatın kendisi zaten zor. Siyasette kendi içerisinde ayrı zorluklar barındırıyor. Biz siyaseti gül bahçesi olarak adlandırmadık. Bu bahçenin bu kadar zor olacağını hiç düşünmedik. Bu zorluklar insanı her geçen güçlendiriyor. Her zorluk insanı olgunlaştırıyor. Bizler hizmet yolunda yapacaklarımızdan geri adım atmadık. Yaşadığımız kente nasıl katkı sağlarız düşüncesiyle bu işe başladık. Ben küçükken hep topluluğa kendimi bir şeyler anlatırken hayal ederdim. Sebebini bilmiyordum ancak bugün görüyorum ki sebebi buymuş. İnsanlara, İzmirlilere ve Bucalılara hizmet etme arzusuyla geldim. Her zaman kendime şiar edindim, pes ettiğin an kaybettin andır. Bizler hiçbir zaman pes etmedik. bu sebeple 'kaybetmek nedir' diye düşünmedik. Konuşacak çok şey var ancak bu zamanlarda kısa konuşmak daha doğru. Tek düşüncemiz var, hizmet etmek. Bunun dışında kafamızın arkasında ajandamız yok. Buca halkı hizmete aç bir şekilde bekliyor. Biz de bu konuyu tüm yetkili organlara STK'lara her gittiğimiz fırsatta bunu ifade ettik. Biz hiçbir şeyden korkmuyoruz. Sadece İzmir'e ve Buca'ya hizmet etmek için yola çıktık. Bu yoldan da geri adım atmayacağız. Yaptığımız bu hamle bunun göstergesidir” diye konuştu

Buca’nın bir kent kimliği olmadığını belirterek Başkan olması halinde hayata geçireceği projelerle Buca’ya bir kimlik kazandıracaklarını ifade eden Nezir, “Buca’da bir anlayış oturtmamız gerekiyor. Reel politikalar üretmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. 90 binlik öğrenci nüfusu memleketine döndüğünde Buca hakkında güzel konuşmuyor. Bunların güzel konuşmasını sağlayacak projeler üretmemiz gerekiyor. Esnafın ekonomisini yükseltecek, Buca’ya kent kimliği yaratacak kent kimliği projeler üreteceğiz. Buca’nın Levanten şehri olması sebebiyle kültür şehri yaratabiliriz. Buca’nın meydanı olabilecek alanları var. Kasaplar Meydanı'nın yan tarafında Mavişehir dediğimiz bir alan var. O alanı Kasaplar Meydanı’yla birleştirerek daha büyük bir meydan haline getireceğiz ve Dumlupınar Mahallesi’yle entegrasyonunu sağlayacağız. Çevik Bir Meydanı’nı eski Buca Stadı ile birleştireceğiz. Orada bir battı çıktı ile direk güzergahı açarak trafiğin rahatlamasın sağlayacağız” dedi.

NEZİR  PROJELERİNİ ANLATTI

Kentsel dönüşüm, peyzaj alanları, Pazar yerleri, emekliler ve kadınlar için çok güzel projelerinin olduğunu da dile getiren Nezir, “Bu kentte en büyük sorunlardan biri olan çocuk ve gençlerimizi uyuşturucu batağından kurtaracak projelere çok acil ihtiyacımız var. Bunu yapmak için çocuklarımızı sanata, spora ve diğer alanlara yönlendirmemiz gerekiyor ki amaçsız olan bir gençliği amacı olan bir nesil haline dönüştürelim. Bizim amacımız beyni uyuşan gençliği önce doğru yöne sevk etmek, hedefi olan bir gençlik haline getirmek ve ondan sonra projelerden faydalanan bir nesil oluşturmak istiyoruz. Kentsel dönüşüşüm konusunda hızlı bir şekilde bölge belirleyip pilot alan oluşturacağız. O pilot alanda yapmak istediğimiz, hayal ettiğimiz Buca’nın nasıl olması gerektiğini vatandaşa göstereceğiz. O zaman vatandaş burada gerçekleşmiş bir şey var diyecek ve daha çabuk ikna olacak. Ama bunu yaparken biz kentsel dönüşümü rantsal dönüşüme çevirmeyeceğiz. Orada bir rant elde etme pozisyonu varsa o rantı biz vatandaşa paylaştıracağız. Bunun da takipçisi bizzat ben olacağım. Güzel peyzajlarla, kent estetiğini toparlayacağız. Emeklilerimizin rahat nefes allamalarını sağlayacak Buca’nın Kaynaklar bölgesinde belediyeye ait araziler içerisinde emeklilerimiz için bir proje uygulayacağız. Emeklilerimiz gelip orada domatesini, biberini ekecek, dominosunu, satrancını oynayacak, ucuz fiyatlarla maliyetine gibi değerlendireceğiz bir alan oluşturacağız. Kadınları evden çıkartıp sosyal hayata entegrem etmemiz gerekiyor. Bu yüzden kadın kooperatifleri kuracağız. Kadın kooperatifleriyle kadınların üretime katkı sağlamasına destek olacağız. Bölgelerde cep pazarları oluşturacağız. Yapılmış Pazar yerlerimizi nasıl modernize yapabiliriz ona bakacağız. Pazar yerlerimiz artık haftada bir gün çalışan bir alandan çıkacak. Boş alanımızı Pazar yaptık ama 7/24 yaşaması gerekiyor. Orada pazarın dışında spor ve sosyal aktivite alanı olarak yaşatacağız. Eskiden marangoz, elektrikçi, tesisatçı yetişirdi bu ülkede. Şu anda herkes belediyeleri iş kapısı olarak görüyor. Böyle bir toplum oluştu. Biz bunun için meslek kursları oluşturacağız. Bunu çok ciddi bir şekilde de takibini yapacağız. Oradan yetişen gençlerle sanayide hemen işi hazır bir ortam oluşturacağız. Buca Cezaevi bölgesi Buca’nın ‘Central Park’ı olabilir. Bunun için mücadele edeceğim” şeklinde konuştu

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