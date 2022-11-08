CHP’den Bakan Kasapoğlu’na 'psikolojik' sorular

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yanıtlanması amacıyla verdiği soru önergesiyle, Bakanlığın psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerini TBMM gündemine getirdi.BURSA (İGFA) - CHP’li Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na gündeme ilişkin sorular yöneltti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yükseköğretim düzeyinde 800 yurt ve bin 995'te özel öğrenci yurdu bulunduğuna dikkati çeken Milletvekili Karabıyık, bu yurtların denetimi ve işletme esaslarının kontrolü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü, ayrıca 11. Kalkınma Planı (2019-2023) kapsamında yer alan Planın Hedefleri ve Politikaları başlıklı Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum temasında, gençlik alanında yapılacak politika ve alınacak tedbirlere ilişkin olarak da, “Gençlerin bilişsel, fiziksel ve psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler ile etkilerinin azaltılmasını teminen gençlerin ve ebeveynlerin özelliklerine uygun psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri yaygınlaştırılacak, gençler arasında sağlık, sosyal medya ve hukuk okur-yazarlığı artırılacaktır” ve“Gençlik merkezlerinde psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarında uzman istihdamı yaygınlaştırılacaktır” ifadelerinin hedef olarak gösterildiğini söyledi.

Bu nedenle 11. Kalkınma Planı kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda Bakanlık bünyesinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti yürütülmekte midir?" diye soran Milletvekili Karabıyık, "Bu hizmetleri yürütmek üzere kaç psikolojik danışma ve rehberlik lisans mezunu psikolojik danışman Bakanlığınızda istihdam edilmektedir? Bakanlığınıza bağlı yurtlarda toplam kaç personel çalışmaktadır? Bu personellerin uzmanlık alanları nelerdir?" sorularını da yöneltti.

Bakanlık bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılı için kaç manevi danışman görevlendirildiğinide soran Karabıyık, yazılı önergesinde "Görevlendirilen bu manevi danışmanların uzmanlık ve lisans mezuniyet alanları nedir? Bu kişiler arasında lise mezunu olan kaç kişi vardır? Ülke genelinde Bakanlığınız tarafından tespit edilen ve mevzuata aykırı kaç yurt, apart ya da yurt olarak kullanılan ev bulunmaktadır? Sözde barınma hizmeti veren bu kurumların kapatılması için hangi işlemler yapılmıştır?” sorularının da yanıtlanmasını istedi.