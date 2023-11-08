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CHP’deki lider değişikliği Türk siyasetine nasıl yansıyacak?

SİYASET 08.11.2023, 11:20
CHP’deki lider değişikliği Türk siyasetine nasıl yansıyacak?

Cumhuriyet Halk Partisi geçtiğimiz hafta düzenlenen kongrede genel başkanlık koltuğuna Özgür Özel'i seçti ve 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu liderliğine son verdi. Bu tercihin Türkiye'de siyasetin geleceğini nasıl etkileyebileceğini Gazeteci-Yazar Ersin Çelik yorumladı.Rüstem PEHLİVANLAR - Oğuzhan Osman BİLGİN - Herkes Duysun
BURSA (İGFA)  -CHP içinde aylar önce yükselen değişim sesleri karşılığını buldu ve Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığına seçildi.

Peki Özgür Özel'in liderliği devraldığı CHP, yerel seçimlere nasıl bir ortamda girecek? Kılıçdaroğlu'nu deviren CHP'yi, yerel seçimlerde ve gelecekte nasıl bir süreç bekliyor? CHP 31 Mayıs'ta yaşadığı moral bozukluğunu yeni lideri ve yönetimiyle aşabilecek mi? Bu soruların cevabını Gazeteci-Yazar Ersin Çelik Herkes Duysun için yorumladı.

“KONGREDE YAŞANANLAR DEĞİŞİMDEN ÇOK KOLTUK KAVGASI”

Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in kongrede yaptığı konuşmadan hareketle CHP’de bir anlayış değişikliği olmadığının altını çizdi. Çelik, “Özgür Özel'in kongrede yapmış olduğu konuşma, selam gönderdiği ve selam aldığı yerler CHP'de bir anlayış değişikliği olmadığını, yaşananların bir koltuk kavgası olduğunu gösteriyor. 13 yıldır girdiği tüm seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu ilk defa gerçek anlamda bir hezimet yaşadı. Bu Türk siyaseti açısından önemli bir hadisedir.” dedi.

ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN PARAVANI MI?

CHP'nin geçmiş genel başkanlarına bakıldığında ve hadise CHP seçmeni zaviyesinden, ‘cumhuriyetin 100. yılı’, ‘cumhuriyetin kurucu partisi’ gibi kavramlar üzerinden yorumlandığında CHP seçmeninin Özgür Özel'i bu net bir yere oturtamadığını ifade eden Çelik, “Özgür Özel'in bir liderlik karizması, popülaritesi ve tabanda karşılığı yok. Ben Özgür Özel'in daha çok bir Ekrem İmamoğlu paravanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

“İMAMOĞLU BİR TERCİH YAPMAK ZORUNDA KALDI”

CHP'de pek çok kişi tarafından şu anda en güçlü isim olarak kabul edilen Ekrem İmamoğlu'nun, bu kongrede bir tercih yapma mecburiyetinde kaldığını belirten Ersin Çelik, “Kongre İmamoğlu için riskliydi. Bu kongrede aday olsaydı İstanbul'u elinin tersiyle itmiş olacaktı. Kazanamama ihtimali olduğu için öne Özgür Özel'i sürdü.” dedi.

“ÖZGÜR ÖZEL KOLTUKTA KUKLA OLARAK OTURUYOR”

Özgür Özel’in CHP Genel Başkanlığını almasında Ekrem İmamoğlu’nun çok büyük bir payı olduğunu vurgulayan Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, “Özgür Özel şu anda koltukta bir kukla olarak oturuyor. CHP koltuğu önemli bir koltuk ancak Özel bu koltuğu dolduracak gibi görünmüyor. Mahalledeki kuruyemişçinin yerine eczane açılması gibi bir olay yaşandı. Bu, o mahallenin sakinlerini bir süre heyecanlandırır ancak bu kısa süreli bir heyecan olur.” ifadelerini kullandı.

“CHP BİR DÖNÜM NOKTASINA GELDİ”

Kongreden çıkan sonucun CHP için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, “Önümüzde bir yerel seçim var. CHP seçmeni bütün tabularını ve ön yargılarını yıkarak seçimlerde çok kapsamlı bir kampanya yürüttü ve seçimi kazanacaklarına dair büyük bir ümit besledi. Fakat seçimi kazandırmak istedikleri aday Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve istedikleri sonucu alamadılar. Bunun hayal kırıklığı ve travması sosyal medya üzerinden etkisini hala hissettiriyor. Özgür Özel genel başkan seçilmesine rağmen sosyal medyayı kontrol ettiğimizde bir reaksiyon geldiğini göremiyoruz.” dedi.

CHP'deki kongrenin iç siyasette ve seçmenlerde beklenen alakayı görememesinin bir nedeninin de Gazze'de yaşanan büyük acı olduğunu ifade eden Ersin Çelik, “Gazze şu anda bizim yan odamız. Vicdanı olan tüm insanların da ilgisi alakası burada.” dedi.

CHP'deki parti meclisi seçimlerinin önemini de vurgulayan Ersin Çelik, “Ekrem İmamoğlu'na parti meclisinde partiyi tahkim edebileceği bir alan açıldı. Parti meclisinin önemi, İstanbul'da ilçe belediyelerine aday olacak kişilerin bu meclisin onayından geçecek olması. Ekrem İmamoğlu’nun bildiğim kadarıyla Bakırköy, Ataşehir ve Sarıyer belediye başkanlarıyla arası iyi değil ve pek çok belediye başkanıyla devam etmek istemiyor. Bu kişileri yeniden aday göstermemek için parti meclisinin ağırlığına ihtiyaç var. Bu durum CHP'nin içerisinde bir kaos olma ihtimalini doğuruyor.” diye kaydetti.

“İMAMOĞLU'NUN TEK HEDEFİ CUMHURBAŞKANLIĞI KOLTUĞU”

CHP'de bir başka önemli noktanın, ittifakların ne yönde şekilleneceği olduğunu ifade eden Ersin Çelik, “Ekrem İmamoğlu birisine babam diyordu (Kılıçdaroğlu) onu kongrede devirdi, geriye abla (Meral Akşener) kaldı. Meral Akşener söylediği sözleri çiğneyecek mi; bunu göreceğiz.” dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmaktan başka bir şansının olmadığını da belirten Çelik, “Ekrem İmamoğlu'nun tek amacı 2028 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olmak. İmamoğlu 28 Mayıs seçimlerinden sonra iki seçim kazandı. Birisi İstanbul Kongresi, diğeri genel merkez kongresi. Bu rüzgârla birlikte İmamoğlu İstanbul’u yeniden kazanmak istiyor. İmamoğlu'nun planı İstanbul'u kazandıktan sonra meclis çoğunluğunun da elde edilmiş olması halinde İstanbul'u bırakıp Cumhurbaşkanlığına aday olmak. Ekrem İmamoğlu İBB'yi yönetemediğini biliyor. Belediyeyi de parasal anlamda oldukça zor bir sürece sokmuş durumda.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yerel seçimler sürecinde geçtiğimiz dönemde yaşadığımız tartışmaların benzerlerini yine görebileceğimizi ifade eden Ersin Çelik, “Tekrar bir 6'lı masa benzeri organizasyon olacak mı? Olacaksa İYİ Parti ve HEDEP bunun neresinde yer alacak? Bu ve benzeri sorular muhalefetin gündemini uzun süre meşgul edecek.” dedi.

Seçmenin artık olayları okuma sürecinin geliştiğini de vurgulayan Çelik, “Seçmenler siyasal süreçleri okurken daha feraseteli yaklaşıyor. Tayyip Erdoğan'ın olmadığı bir senaryoda bölgenin nasıl zor bir sürece girebileceğini gördüler. AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'u kaybetmesi halinde gelecek 4 yıl boyunca yine erken seçim tartışmaları yaşayacağız. Bu durum da ülkenin enerjisini heba edecek bir şey.” şeklinde konuştu.

SİYASET'TE YENİ İSİMLER ÖN PLANA ÇIKIYOR

CHP'de yaşanan karizmatik lider sorununa da vurgu yapan Ersin Çelik, “Örneğin Hakan Fidan hiç konuşmadan Türkiye'nin en popüler isimlerinden birisi oldu. Böyle bir figürü CHP'de göremiyoruz. CHP'nin en büyük sorunlarından birisi liderlik karizması olan birisini ortaya koyamamasıdır. Bu nedenle yıllarca Mansur Yavaş gibi CHP'ye tamamen zıt bir figürü, 100 yıllık CHP'li gibi benimsediler. Ekrem İmamoğlu da aynı durumda. İmamoğlu'da bir CHP'li değil. Kapitalist bir tüccarı lider olarak göklere çıkardılar.” dedi.

Mustafa Varank’ın tecrübesi, birikimi ve söylemleriyle bütün CHP'yi domine ettiğine dikkat çeken Gazeteci-Yazar Ersin Çelik, “Meselelere yaklaşımı, bilgisi ve donanımı ile öne çıkıyor. Böyle bir figürü CHP çıkarabilmiş değil. Bu nedenle Özgür Özel'e kaldılar” ifadelerini kullandı.

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