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CHP’de hangi illerde belediye başkanları değişecek?

SİYASET 07.11.2023, 10:55
CHP’de hangi illerde belediye başkanları değişecek?

CHP 38. Genel Kurultayı’nda Genel Başkanlık görevini devralan Özgür Özel, değişimi yerele yansıtma kararlı gözüküyor. CHP, hangi illerde belediye başkan adaylarını değiştirecek? İşte son Ankara kulisleri…

KULİS HABER / HERKES DUYSUN

CHP’nin 38. Genel Kurultayı sonuçları dengeleri alt üst ederken, Özgür Özel’in Genel Başkanlık görevine gelmesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’nu açık bir şekilde destekleyen belediye başkanlarının yeniden adaylığı tehlikeye düştü.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun her ne kadar 6 isimle Özgür Özel’in PM listesini delse de, Özel’in yerelde de değişim istemesi mevcut belediye başkanlarında paniğe yol açtı.

Ekrem İmamoğlu’nun çizdiği yolda ilerleyen Özgür Özel, bir nevi değişim rüzgarını Türkiye genelinde hissettireceği belirtiliyor.

Ankara kulislerine göre, değişim hareketi hangi illerde nasıl hissedilecek?

İSTANBUL’DA İMAMOĞLU İLE DEVAM, İLÇELERDE DEĞİŞİM RÜZGARI ESECEK

İstanbul’da CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olacak. CHP’li ilçe belediye başkanlarında ise durum farklı. Özgür Özel’i destekleyen 2 ilçe haricinde büyük değişim söz konusu olacak.

Şişli Belediye Başkan adaylığı için Kılıçdaroğlu’ndan söz alan Mustafa Sarıgül, aday gösterilmeyecek.

Yine kulislere göre, Şişli, Sarıyer, Maltepe, Küçükçekmece, Kadıköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Adalar ve Ataşehir Belediye Başkanlarının yerine başka adaylarla seçime gidilecek.

ANKARA’DA MANSUR’LA DEVAM, İLÇELERDE DEĞİŞİM OLABİLİR

Ankara’da Mansur Yavaş, yine CHP’nin belediye başkan adayı olacak. Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle belediye başkanlarının değişeceği kulis bilgileri arasında yer alıyor.

İyi Parti ile ittifak gerçekleşirse, Ankara’da bazı ilçeler İyi Parti’ye verilecek.

İZMİR’DE DURUM ORTAYA KARIŞIK

İzmir’de Kılıçdaroğlu destekçileri olarak bilinen belediye başkanları yeniden aday gösterilmeyecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer, topun ağzındaki ilk isim.

Değişim beklenen diğer ilçeler ise şöyle; Konak, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Menderes, Kemalpaşa, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Karabağlar, Çeşme, Dikili, Beydağ, Bornova, Bayraklı ve Balçova.

BURSA’DA DENGELER DEĞİŞTİ

Bursa’da Kılıçdaroğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Mustafa Bozbey, açık bir şekilde Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için aday gösterilmeyeceği kulislerde konuşuluyor. PM listesine alınan ancak Orhan Sarıbal tarafından listedeki ismi delinen Erkan Aydın, Özgür Özel’i desteklediği için Osmangazi Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın da aday gösterilmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Yine, İyi Parti ile yapılacak olası ittifak durumunda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayında İyi Parti’nin çıkaracağı adayın desteklenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Nilüfer, Mudanya ve Gemlik’te ise değişime kulak verip yeni isimlerle yola devam edileceği, Özgür Özel’in son Bursa ziyaretinde ikili görüşmelerde bunu deklare ettiği iddia ediliyor.

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