CHP Yenimuhacir Seçim Bürosu coşkulu kalabalıkla açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yenimuhacir Seçim Bürosu yoğun katılımla açıldı.Erdoğan DEMİR / EDRİNE (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yenimuhacir Seçim Bürosu coşkulu bir kalabalıkla Cuma akşamı düzenlenen törenle açıldı. Açılış öncesi CHP Yenimuhacir Belediye Başkan adayı Tamer Kıral ve Belediye Meclisi adayları tanıtıldı. Açılış ve tanıtım törenine CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, ilçe yönetim kurulu üyeleri, CHP Yenimuhacir Belde Başkanı Ahmet Oğuz, CHP Keşan Belediye Başkan adayı Op. Dr. Mehmet Özcan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Beyendik Belediye Başkanı ve CHP Beyendik Belediye Başkan adayı Muhammet Örnek, CHP Kadın kolları ve gençlik kolları, partililer ve Yenimuhacirliler katıldı.

Açılış Türkiye Cumhuriyeti’nin ve CHP’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

“6 OKLU BAYRAĞININ TEKRAR BELEDİYEMİZDE DALGALANDIRACAĞIZ”

Açılışta ilk olarak CHP Yenimuhacir Belde Başkanı Ahmet Oğuz konuştu. Oğuz, şunları söyledi: “Çok değerli ilçe başkanım çok değerli Edirne belediye başkanım çok değerli Keşan Belediye Başkanım demek istiyorum altını çizerek çok değerli Beğendik Belediye Başkanım örgütümüzün değerli temsilcileri çok değerli Yenimuhacirliler hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu seçim sürecinde bizlerden desteğini esirgemeyen Keşan ilçe ve il örgütümüze çok teşekkür ediyorum... 2019’da yol kazasına uğradık ama 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde partimizin 6 oklu bayrağının tekrar belediyemizde dalgalandıracağız buna inancım tamdır. Hepinize teşekkür ediyorum”

"BİZİ YOKLUĞA YOKSULLUĞA MAHKUM EDENLERE ÇOK SERT BİR CEVAP VERECEĞİZ"

Belde Başkanı Oğuz’un ardından açılıştaki coşkulu kalabalığı selamlayan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, sözlerine şöyle başladı: “2019'da Keşan’ın kaybettik, Beğendik’i aldık ama Yenimuhacir’i kaybettik. Keşan'ı kaybettiğimizde ne hissediyorsam Yenimuhacir’i kaybettiğimizde onu hissettim, yüreğimiz yaralandı. Beş yıl bizim için çok zor geçti ama artık o günler geride kaldı artık bu gidişata bir dur demenin zamanı geldi. Bu akşam pırıl pırıl bir adayımız var bir kere ona çok güveniyoruz içinizden birisi belediyeye ne zaman gitseniz kapı ne zaman çalsanız rahatlıkla girip çayını içeceğiniz derdinizi anlatacağınız ve sizi mutlaka can kulağıyla dinleyecek bir kardeşiniz, bir evladınız Yenimuhacir Belediye Başkanı olacak. Bir kere bunu unutmayacağız ama bir diğer konuda ülke olarak çok zor günlerden geçiyoruz. 31 marttaki seçim basit bir yerel seçim değil sadece belediye başkanımızı sadece meclislerimizi belediyemizi seçmeyeceğiz aslında 31 Mart'ta 3 Kasım 2002'den beri bu ülkeyi yöneten ülkeyi bu hale getiren bizi yokluğa yoksulluğa mahkum eden, ülkemizi mülteci yuvasına çeviren çoluğumuzun çocuğumuzu koruyamaz hale geldiğimiz kadınlarımızı koruyamaz hale geldiğimiz bu duruma bizi mahkum edenlere çok ağır bir cevap vereceğiz çok sert bir cevap vereceğiz bu gidişata bir ‘dur’ diyeceğiz bu iktidara bir sarı göstereceğiz.”

“SANDIĞA GİTTİĞİMİZDE 50 TL'YE DAYANAN MAZOTU ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

Tarımla hayvancılıkla uğraşan kesimin durumu hakkında konuşan Çakır, sözlerine şöyle devam etti: “Çiftçilik, hayvancılık bitme noktasında. Artık insanlar köyleri terk etmeye başladılar. Köylerde insan kalmadı. Topraklarını terk ediyorlar. Bu iktidarın en büyük düşman olduğu kesim çiftçiler ve hayvancılar. Sandığa giderken bunu unutmayacağız. Sandığa gittiğimizde toprağını süremeyen çiftçiyi aklımıza getireceğiz, hayvanına yem alamayan hayvancıyı aklımıza getireceğiz. Sandığa gittiğimizde 50 TL'ye dayanan mazotu ve daha da gideceğini düşünerek öyle oy vereceğiz bunu asla unutmayacağız.”

“ATATÜRK'E ‘SOYSUZ’ DEDİLER SANDIĞA GİDERKEN BUNU UNUTMAYACAĞIZ”

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, sözlerini şöyle tamamladı: “Diğer husus da bizim çok önemli değerlerimiz var. Kurucu değerlerimiz var. Bizim kurtarıcımız ve kurucumuz var. Her zaman şükrettiğimiz dünyada böyle bir adam yalnızca bir kere gelir o da Türk milletine nasip oldu Mustafa Kemal Atatürk. Bunlar geldikleri günden beri işleri güçleri Atatürk’le Atatürk’le cumhuriyetle bizim kurucu değerlerimizle. İşte geçtiğimiz günlerde gördük Atatürk'e ‘soysuz’ dediler tek dertleri bu, sandığa giderken bunu unutmayacağız. Aç yaşayabiliriz, susuz yaşayabiliriz ama cumhuriyet olmadan yaşayamayız Atatürk’ümüz olmadan yaşayamayız. Bunu asla unutmayacağız.

Bizler yarınlar için direnenleriz, direnmeye de devam edeceğiz. Bu akşam şuna yürekten inanıyorum bu iş bitmiş. Bundan sonra Yenimuhacir Cumhuriyet Halk Parti’nin Yenimuhacir’inin Belediye Başkanı da Tamer Kıral’dır diyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Özgürlük, Yaşasın Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk!

“SİZ YENİMUHACİR’İ ALACAKSINIZ, BİZ KEŞAN’I ALACAĞIZ”

İlçe Başkanı Çakır’ın ardından kürsüye çıkan CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan da şunları söyledi: “Biz beş yıldır siz de beş yıldır belediyenizden uzaksınız. Hani birileri nereden nereye der ya nazire bir şekilde. Sanki Türkiye'de hiçbir şey yoktu ama son zamanlarda bize oy verirseniz hele hele deprem bölgesinde yıkılan evlerinizi yaparız. Başka bir yerde bize oy verirseniz size hizmet gelir. Bakın bundan yaklaşık 14 sene kadar önce Keşan'ın kanalizasyon işlerini yapıyorduk. Yenimuhacir Belediyesi bizde değildi ama ‘komşumuzdur, kardeşimizdir’ dedik. Size de bir arıtma yapmasınlar gelin bize arıtmaya saplama yapın hem devlet kazansın boşu boşuna buradaki insanlardan da para çıkmasın diye teklif götürdük; iki meclisten de kabul ettik. Ama nereden nereye geldik bize oy verirseniz size hizmet götürürüz. Eğer biz o mantıkla olsaydık onu yapmazdık bu sadece basit bir örneği. Sevgili kardeşim sana da bana da kolay gelsin! Şu insanlara sözümüz var alacağız buraları! Keşan’da büyük abi benim o da benim evladım yaşında benim kardeşim olsun evladım olsun elimizden gelen ne varsa imkanlarımızı paylaşacağız. Sayın Belediye başkanım (Beğendik Belediye Başkanı Muhammet Örnek) seni unutmuş değiliz. Sen zaten şu anda belediyedesin. Şu anda sen tek başına kaldın oralarda beş sene. Edirne Belediye Başkanı Recep ağabeyinden bir şeyler gelmiştir uzakta olduğu için yetişememiş olabilir. Yenimuhacirliler çok çalışacağız, çok çalışacaksınız, siz de biz de siz Yenimuhacir’i alacaksınız, biz Keşan’ı alacağız. Hepinize saygılar sunuyorum

"TAMER KIRAL YENİMUHACİR’E ÇOK YAKIŞACAK"

Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan’ın ardından kürsüye çıkan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşmasına şöyle başladı: “Tamer kardeşim beni ziyarete geldi Edirne’ye hem ziyaret için hem davet için. Ben öğretmenim, eğitimciyim yani insan davranışına insanları tanıyan bir mesleğin mensubuyum. Çok uzun süredir siyaset de yapıyorum. Siyasetin de tek malzemesi insan yani tırnak içinde söyleyeceğim hani maldan anlarız böyle baktığımızda kim okur kim okumaz kim iş yapar kim iş yapmaz. Tamer'in gözlerine baktım beni davete geldiğinde davet ederken; o kadar istekli o kadar heyecanlı o kadar pırıl pırıldı ki tıpkı, Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye destanında Atatürk için diyor ki ‘çakmak çakmak gözleri’ Tamer’in gözleri öyle çakmak çakmaktı. O yüzden Tamer Kıral Yenimuhacir’e çok yakışacak.

“GÖRDÜM Kİ YENİMUHACİR’DE DE BU İŞ”

Mehmet Özcan’ın efsane bir başkan olduğunu kaydeden Gürkan, konuşmasına şöyle devam etti: “Mehmet Başkanımla geçtiğimiz dönem belediye başkanları olarak beraberdik. Ondan önce ben milletvekiliydim o belediye başkanıydı. Keşan'ın gerçekten efsane belediye başkanı. Önceki gün Keşan’daydık seçim ofisinde açılışında gördüm ki Keşan’da bu iş bitmiş. Bu akşam Tamer'in ricasıyla Yenimuhacir’e geldim ki en son sevgili Recep Ordu’nun belediye Başkanlığı döneminde gelmiştim. Gördüm ki Yenimuhacir’de de bu iş bitmiş. Edirne'de de bu iş bitti. Edirne'de de dün akşam itibarıyla Filiz Gencan Akın isminde gencecik avukat bir kardeşimiz kızımız belediye başkan adayımız olarak ilan edildi, atandı. Edirne’yi de alacağız.”

“EDİRNE BELEDİYESİ OLARAK ELİMİZDEN GELEN KATKIYI VERDİK”

Belediye Başkanlığı döneminde diğer belde belediyelerine katkı bulunduğunu hatırlatan Gürkan, “Demin Mehmet başkanım çok güzel bir tamlama yaptı. Dedi ki ‘o benim evladım, o benim kardeşim’ Keşan Belediye Başkanlığının bizde olmadığı dönemde gerek Beğendik’e gerek diğer ilçelerimize beldelerimize Edirne Belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı verdik. Ben bu dönem adayı değilim. Yerime genç bir kardeşim geliyor bir kadınımız geliyor. Onunla da gurur duyuyorum onun adına da şu sözü veriyorum ki ihtiyaç duyduğu her an Tamer'in yanında Edirne Belediyesi olacak tıpkı benim Muhammed'in (Örnek), Gökmen’in (Altay), Hüseyin'in (Tütüncü) yanında olduğum gibi o da ‘Mehmet ağabey gel’ dediğinde gelecek ‘koş’ dediğinde koşacak bundan hiç şüpheniz olmaz.” ifadelerini kullandı.

“AYDINLIK YOLDA YÜRÜYÜP YÜRÜMEYECEĞİMİZİN KARARINI VERECEĞİZ”

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan konuşmasına şöyle tamamladı: “Değerli dostlar değerli hemşerilerim Anıl başkan çok önemli bir şey söyledi evet 31 Mart'a belediye başkanımızı seçeceğiz ki bu akşam ben ondan eminim şimdiden Tamer’e şimdiden hayırlısı olsun diyorum ama bu oyları verirken sadece bir başkan seçmeyeceğiz. Bizim yüzlerce yıllık geleneğimizden, kültürümüzden, dokumuzdan, kromozomlarımızdan gelen yaşam tarzımızın da sürüp sürmeyeceğini seçeceğiz. Bizim o sarı saçlı mavi gözlü devin bize çizdiği, açtığı aydınlık yolda yürüyüp yürümeyeceğimizin de kararını vereceğiz. Demin konuşmalardan önce belki fark etmediniz. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nda Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda ardında İstiklal Marşı’nda hepinizin önünde 5 kız ve 1 de erkek çocuğu vardı. 4 yaşında 5 yaşında. O kadar içten o kadar kıpırdamadan ve o saygıyı içlerinde hissederek durdular ki işte onlar Atatürk’ün evlatları, onları yetiştiren anneleri babaları kutluyorum. Yenimuhacir’e bu yakışır. Yenimuhacir’e Tamer Kıral yakışır. Hayırlı olsun.

BAŞKAN ADAYI KIRAL, GEÇMİŞ DÖNEM BELEDİYE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın ardından kürsüye çıkan CHP Yenimuhacir Belediye Başkan adayı Tamer Kıral şunları söyledi: “Çok kıymetli Yenimuhacirliler, saygıdeğer misafirler kıymetli partililerim ve değerli yol arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum!

Sözlerime başlamadan önce bugüne kadar beldemizde görev yapmış ve emeği geçen tüm muhtarlarımıza belediye başkanlarımız; Sayın Nevzat Çetin, Sayın İrfan Alabak, Sayın Recep Ordu ve Sayın Mustafa Türker’e bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Yenimuhacir için bir taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun.

Yaklaşık 3 ay önce bu yola birlikte çıktık. O günden bu yana bize verdiğiniz destek sayesinde benim ve ekibimin çalışma şevki, heyecanı günbegün arttı. Kıymetli desteğiniz ve ilginiz için ekibim adına sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sağ olun, var olun!

BAŞKAN ADAYI TAMER KIRAL: “YOLUMUZ UZUN! HEYECANIMIZ YÜKSEK! GENÇLİĞİMİZ VAR!”

Kıymetli misafirler, daha önce de belirttiğim gibi Yenimuhacir’de doğmuş, Yenimuhacir’de büyümüş bir kardeşinizim. Beni yetiştiren Beldeme ve belde halkıma vefa borcumu ödemek amacıyla ekibimle birlikte bu kutlu yola çıktık. Bugün seçim çalışmalarımızın resmi olarak başlangıcı sayılan seçim büromuzun açılışını hep birlikte yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da dediği gibi “Yolumuz uzun! Heyecanımız yüksek! Gençliğimiz var!” İşte biz bugün bu uzun yolun sadece başındayız. Önce çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız! Yenimuhacir’de çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız! Herkese kulak vereceğiz. Bize oy versin vermesin herkesi kucaklayacağız! Hiçbir şekilde ayrımcılığa müsaade etmeyeceğiz, vatandaşlarımız arasında ayrım yapmayacağız. Ötekileştiren dilden uzak duracağız! “Ben” değil “biz” olacağız. Sonra 31 Mart sabahı hep birlikte sandığa gidip mührü Cumhuriyet Halk Partisine basacağız! Basacağız değil mi? Size söz veriyorum bu kardeşiniz seçildikten sonra parti rozetini çıkaracak, Yenimuhacir ve Yenimuhacir halkı için çalışacak!

“SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINA TEKRAR KAVUŞTURACAĞIZ”

Çok kıymetli Yenimuhacirliler, duyuyorum ki sayın başkan yine herkese iş sözü veriyormuş. Şaşırdık mı? Ayrıca bulunduğu konumu kullanarak çeşitli yerlerde çalışan vatandaşlarımızı ve ailelerini işleriyle tehdit ediyormuş. Bu tehditlere boyun eğecek miyiz?

Saygıdeğer Misafirler, İnanıyorum ki 1 Nisan sabahı önce beldem Yenimuhacir’de sonra Keşan’da, Beğendik’te Edirne’mizde diğer ilçelerimizde ve beldelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi bayrağını dalgalandıracağız. Yenimuhacir’i Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğine, sosyal belediyecilik anlayışına tekrar kavuşturacağız. Size söz, belediyemizin kapısını ardına kadar halkımıza açacağız! Size söz Yenimuhacir’i hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Size söz ben ve ekibim bu kutlu yolda başarıya ulaşmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz!

Biz tabi ki bu seçimi kazanmak için yola çıktık. Seçimi güler yüzümüzle kazanacağız ve bundan hiç vazgeçmeyeceğiz. Nezaketimizle, sevgimizle, saygımızla kazanacağız. El birliği ile kazanacağız. Biz bu seçimi hep birlikte kazanacağız. Yenimuhacir’i daha yaşanabilir bir belde yapmaya; HAZIR MIYIZ? HAZIR MIYIZ?

O zaman BİZ DE HAZIRIZ! Madem öyle ne diyoruz? “İşimiz gücümüz YENİMUHACİR!”, Hepinizi sevgi ve saygı ile kucaklıyorum!”

Konuşmaların ardından CHP Yenimuhacir Belediye Meclisi ve Başkan adayı sahneye tek tek davet edilerek tanıtımı yapıldı. Tanıtımın ardından Seçim Bürosuna geçen davetlilere ikram verildi.

Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı: Tamer Kıral

YENİMUHACİR BELEDİYE MECLİS ÜYESİ LİSTESİ

Kontenjan: Ali Osman EREN

ASİL ÜYELER

1- Serdar Kale

2- Erdinç Çetinbaş

3- Hakan Yaşarbaş

4- Nagihan Tiryakioğlu

5- Latif Cinay

6- Serap Yılmaz

7- Nasuh Engin

8- Pınar Güripek

YEDEK ÜYELER

1- Kemal Dolaştır

2- Muzaffer Günday

3- Sercan Çetin

4- Hasan Kahya

5- Esen Şahinbaş

6- Mehmet Kozlu

7- Rüstem Güner

8- Hüseyin Tekin

9- Selami Bayar