CHP'ye yüzde 97 oy çıkan Pırnarköy'e çifte ziyaret

Edirne'de CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır ve yönetimi, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği ile 28 Mayıs 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüzde 97 oranında oy veren Pırnarköy’ü ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanlığı, son seçimlerde yüzde 97 oranında oy veren Pırnarköy’e hem teşekkür, hem de sorunları dinleme ziyareti gerçekleştirdi.



İlçe Başkanı Anıl Çakır, Pırnarköy’ün yıllardır CHP desteğini esirgemediğini belirterek, "Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu gece hem teşekkür etmek için geldik hem de sorunlarını dinlemek ve çözüm için gerekli mercilerle iletişim haline geçeceğimizin sözünü verdik” dedi.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: ŞAMPİYON PIRNARKÖY

Pırnarköy halkının sıcak ilgisi ile karşılanan İlçe Başkanı Anıl Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, ziyarette halkın sorunlarını dinledi. İlçe Başkanı Anıl Çakır, seçimlerde verdikleri üstün destekten dolayı Şampiyon Pırnarköy’e teşekkür etti.

BU İNSANLAR CHP'ye OY VERDİKLERİ İÇİN Mİ CEZALANDIRILIYOR?

Vatandaşların sorunlarını dinledikten sonra açıklama yapan CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, da, Cumhuriyetin 100. Yılında su sorunu yaşanan köylerin olmasının çok acı olduğunu ifade ederek, "Yıllardır Pırnarköye gidiyoruz, yolları halen bozuk. Bu insanlar CHP'ye oy verdikleri için mi cezalandırılıyorlar? 21. Yüzyılda Pırnarköy’de mobil hatlar çekmiyor. İnternet yok. Koca koca firmalar reklamda her yerde hatlarının çektiğini söylüyorlar. O firmaların yetkileri gelsinler Pırnarköy’de kendi telefonlarıyla bir görüşme yapsınlar bakalım görüşebiliyorlar mı? Dijital çağa geçtik ama buradaki gençler internetsiz. Sabit internetten bağlanmaya çalışıyorlar. Pırnarköy’de üniversiteyi kazanan gençlerle beraber olduk. Gençlerimiz ümitsiz, yurt bulamadıklarını, özel yurtların da çok pahalı olduğunu dile getirdiler. Çiftçilikle uğraşan aileler bu yıl çok zarar ettikleri için üniversiteye yollayacaklardı evlatlarının masrafları yüzünden sevinemediklerini dile getirdiler. Çiftçilik yapılmayacak hale getirilmiş, maliyetler almış başını gitmiş. Bu düzene hep beraber ‘dur’ demeliyiz. Sesimizi çıkarmalıyız" diye konuştu.