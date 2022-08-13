CHP Ula hız kesmiyor

CHP Muğla'nın Ula İlçe Başkanı Hüseyin Özcan ve ilçe örgütü yarın seçim olacakmış gibi genel seçimlere disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Ula'da CHP’yi birinci parti yapmak için mesai kavramı gözetmeksizin çalıştıklarını belirten İlçe Başkanı Hüseyin Özcan, “Seçimler CHP’nin zaferini anlatacak. Bunu herkes görecek. Halkımıza güveniyoruz” dedi.MUĞLA (İGFA) - Genel seçimlere aylar kala CHP gerek stant çalışmalarına, gerek esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. 2023 yılının CHP için milat olacağını belirten Muğla'nın Ula İlçe örgütü gece gündüz, kar kış demeden koordineli bir şekilde seçim çalışması yürütüyor. Kamuoyunun nabzını yoklayan CHP Ula İlçe Başkanı Özcan seçimlere kadar sıkmadık el konuşmadık vatandaş bırakmayacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: " Seçim yaklaştı. İktidarın belediye seçimlerindeki gereksiz çabasını hep birlikte izledik. Fakat bu sefer müsamaha yok. Sandık güvenliğimiz, sandık başındaki üyelerimiz pür dikkat çalışmalarına devam ediyor. Bizler de her hafta bir değerlendirme yapıyoruz. İl başkanlarıyla ve diğer üyelerimizle mesai kavramı gözetmeden koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Öyle ki geri dönüşler de bir hayli umut verici. Vatandaş artık ekonomik krizden, güvenlik zafiyetlerinden, iç, dış politikadaki istikrarsızlıklardan, eğitim politikalarından vb. konulardan artık bıkmış durumda. Halk artık CHP diyor. Bu sorunların hepsinin CHP ile son bulacağını biliyor. Bizler de diyoruz ki 2023 bizim yılımız olacak. CHP olarak milad yazacağız"şeklinde konuştu.