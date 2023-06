CHP tabanı Edirne'de harekete geçti... 13 kez seçim kaybeden lider istemiyoruz!

CHP Taban Hareketi Edirne’de partililerle buluşarak, 13 kez seçim kaybeden ama parti içinde kazanan liderleri istemediklerini yüksek sesle dile getirdiler.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’de oluşturulan CHP Taban Hareketi, CHP Edirne İl Binası önünde basın açıklaması yaptı.

CHP Taban Hareketinden parti üyeleri Ergun Türkyılmaz ile Keşan’dan Mustafa Bezbaş yaptığı açıklamada, seçimin niye kaybedildiği konusunda partinin yetkili kurullar tarafından bir özeleştiri yapılmasını istediklerini belirterek, partide demokrasinin olmadığını ve 2 dönem kuralının tüzükle partiye getirilmesini, partide değişimin olmasının gerekliliğini savundular.

Açıklamaya Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan’dan parti üyeleri de destek verdi.

CHP Taban Hareketi adına konuşan ErgunTürkyılmaz, kendilerinin duyarlı parti üyeleri olduğunu belirterek, "Yanlışa karşı doğruyu savunan, ilkeleri olan bilimi savunan, insan hakları, özgürlüklerin bir hak olduğunu, adaletin herkese eşit bir şekilde uygulandığı, yoksulluğun, yasakların olmadığı bir ülkenin olması için mücadele eden partilileriz" değerlendirmesinde bulundu.

Ülke koşullarının partilerinin iktidara gelmeleri için uygun olduğunu hatırlatarak konuşmasına devam eden Türkyılmaz, “Partimiz seçimde inanılmaz bir şekilde zararla karşı karşıya kaldı. Ülkede koşullar o kadar çok müsaitti ki, ülkede teknolojiye, bilime, eğitime , tarıma, ekonomiye, kamu yönetimine, ülkenin tüm sorunlarına çözüm üretecek bir akıl yok, bir anlayış yok, liyakat yok, öngörü yok, planlama yok, bilimsel çalışma yok, ama bol miktarda ne var, yalan var. 'Uçak yapacağız’ dediler, uçak göremedik. ‘Araba yapacağız’ dediler onu göremedik. Her seçim döneminde Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarında ya petrol bulunuyor veya doğal gaz yatakları bulunuyor. Bize böyle yalan söylüyorlar. Böyle bir ortamda biz bir seçim yaşadık. Mantıken partimizin başarılı olması ve iktidara gelmesi gerekirken büyük bir yenilgi ile karşı karşıya kaldık" dedi.

PARTİDE BİR ŞEY EKSİK, DEMOKRASİ!

MKYK ile ilgili eleştirilerine devam eden Ergun Türkyılmaz, “Ülkede teknolojiye, bilime, eğitime, tarıma, ekonomiye, kamu yönetimine, tüm ülkenin sorunlarını çözemeye neden bir hikaye, akıl yazamadılar? Her konuyla ilgili komisyonlar niye oluşturmadılar? Niye oluşturmuyorlar? Çünkü partide bir şey eksik, demokrasi. Demokrasi yok bizim partide arkadaşlar. Önseçim yok, bir anlayış yok, liyakat yok, öngörü yok, planlama hiç yok, bilimsel çalışma yok, her şeyden öteye halkın partisini halka kapattılar. Bizim görevimiz halkın partisini halka açmak. Tekrar söylüyorum. Halka açmadığımız süre içerisinde ne sandıklara sahip çıkabiliriz, ne insanlarımıza sahip çıkabiliriz, ne tarıma sahip çıkabiliriz, ne ekonomiye sahip çıkabiliriz, hiçbir şeye sahip çıkamayız. Çünkü bizim partimiz farklı bir parti, dünyada ilk defa emperyalizme karşı ulusal kurtuluş mücadelesi veren partinin üyeleriyiz bizler. Bu cumhuriyeti kuran partiyiz. Ülkenin kuruluş döneminde bile bizim paramız dolardan daha kıymetli idi. Bu partinin bu topraklarda emeği var, bu parti bir şey söylediğinde Balkanlarda Ortadoğuda, dünyanın her yerinde bir karşılığı olan bir partiyiz. Bunun için partiye demokrasi gelmesi gerekiyor" diye konuştu.

28.Dönem Edirne Milletvekili aday adayı Mustafa Bezbaş da, partinin yıllardan beri ön seçim mücadelesi yapan bir kişi olduğunu belirterek, "Zaferin çok sahibi olur da, kaybedildikten sonra hiç kimse kaybedilmeyi üstlenmiyor şu anda, ‘benim suçum yok ben kazandım’ diyor. 13 kez kaybeden ama parti içinde kazanan liderler istemiyoruz partimizde. Maalesef gerçek bu artık, biz artık şarkı dinlemek istemiyoruz, şarkı söylemek istiyoruz. Bize belediyeler yeterli, biz belediyeleri istemiyoruz, biz ülkeyi yönetmek istiyoruz. biz ülkenin politikalarında çocuğu, genci, kadını önceleyen, mağduru önceleyen, dar gelirli önceleyen, milli gelirin tabana yayan bir anlayışın iktidar olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Parti içinde adamcılığın olduğunu ve bundan partililerin usandığını belirten Bezbaş, “Biz adamcılıktan bıktık, peki biz iktidarı şikayet ettiğimiz şeyleri , bizim partimizde de aynı. Biz bundan şikayetçiyiz zaten burada bunun için toplandık. Adamcılık yani yıllardan beri mücadele ediyoruz, bizi neredeyse kendi partimizin etkinliklerinden kovacaklar, Özgür Özel de bize surat yaptı. İşte şahitleri burada bütün arkadaşlar. Veli Ağbaba da Engin Altay bize surat yaptı. MKYK’dan bize surat yapmayan insan yok. Hep iddiaları ne? Üyelerimiz niteliksiz, milletvekili seçemezler, belediye başkan adayı seçemezler. Hiç mi utanmıyorsunuz ya, bize niteliksiz demeye" dedi.

Milletvekili aday seçiminde hataların yapıldığını düşündüğünü belirten Bezbaş, partililerin ortak bir hayali olduğunu da dile getirerek, "Bizim artık şarkı dinlemeye ihtiyacımız yok, biz Cumhuriyet Halk Partisi’nde şarkı söylemek istiyoruz. İki dönem kriteri istiyoruz, belediye başkanı da iki dönem görev yapacak, milletvekili de iki dönem görev yapacak. iki dönem yapan görevini bırakacak gelecek partisine ister ilde ister ilçede yaşadığı yerde hizmet edecek. Başka türlü gençler gelmez, altı dönem, yedi dönem sekiz profesyonel siyasetçiler. Atatürk'ün partisinde böyle bir güç verilir mi?" diye sordu.

Bezbaş, CHP'nin belediye başkanlarının partisi olmadığını ve böyle devam edersek üzücü sonla karşılaşılmasının yadsınamaz olduğunu söyledi.