CHP Sincan'da büyüyor

CHP Ankara Sincan İlçe Başkanlığı tarafından yapılan başarılı çalışmaların ardından her gün çok sayıda kişi partiye üye oluyor. Başkan Yılmaz, son olarak yapılan törenle yeni üyelerin rozetlerini taktı.ANKARA (İGFA) - CHP Ankara Sincan İlçe Başkanlığı başarılı çalışmalarının meyvelerini almaya devam ediyor.

Son olarak da CHP'ye yeni üye olanlar için tören düzenlendi. İlçe Başkanı Ömer Yılmaz, üye olanlara rozetlerini bizzat kendisi taktı.

Başkan Yılmaz yaptığı konuşmada, halkın partisi olan CHP'nin tüm Türkiye'de olduğu gibi Sincan'da da hızla ilgi görmeye devam ettiğini söyledi.

Halkın iktidardan bıktığını belirten Başkan Yılmaz, "Halkımız artık yeter diyor. Bıçak gırtlağa kadar dayandı. Çare olarak halkın partisini yani bizleri görüyorlar ve akın akın bize geliyorlar. Biz de onların bu ilgisini boşa çıkarmamak için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.