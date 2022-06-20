CHP Sakarya’dan kurtuluş mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Adapazarı'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokrasi, ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel alanlarda kendini geliştirerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Başkan Keleş, "Muasır seviyelere çıkma hedefinde Sakarya ili de sanayide, tarımda ve turizmde kendini geliştirmiş ve her alanda ülkemizin hak ettiği seviyeye çıkması için daima özveriyle çalışmaya bizlerle devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Adapazarı'nın kurtuluşunun yıl dönümünde, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, tüm Sakaryalıların 21 Haziran Kurtuluş Günü'nü en içten duygularımla kutluyor, tüm hemşehrilerime saygıyla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.