CHP'nin yeni açıkladığı belediye başkan adayları... Tam liste

CHP 31 Mart'ta yapılacak seçimler için 6'sı büyükşehir 242 seçim çevresinde daha belediye başkan adaylarını daha belirledi. CHP Parti Meclisi’nin Bursa için de Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'den sonra 17 ilçenin 8'i için belediye başkan adaylarını açıkladı.ANKARA / BURSA (İGFA) - CHP’de önce MYK ardından Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Candan Yüceer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayşe Ünlüce oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ile Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'ın adaylıklarının görüşülmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Açıklanan ilçe başkan adayları ise şöyle:

BURSA'DA 8 İLÇENİN ADAYI BELLİ OLDU



Öte yandan Bursa'da Gürsu, Harmancık, İznik, Karacabey, Keles, Orhangazi, Osmangazi ve Yıldırım ilçeleri için belediye başkan adaylığının açıklanmasının ardından açıklama yapan CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da, ilk Parti Meclisi toplantısında Mustafa Bozbey’in Bursa Büyükşehir adaylığı için karar alındığı hatırlatarak, Bursa’da büyük bir heyecan yaratan bu kararın ardından 8 yol arkadaşın daha adaylığının açıklandığı kaydedildi.

"Alınan karar partimiz ve Bursamız için hayırlı olsun" diyen Yeşiltaş, "Bizim tek hedefimiz Bursa Büyükşehir’i kazanmak. Bu hedef için Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüz ile birlikte mahalle mahalle, sokak sokak, gece gündüz durmadan çalışacağız. Bursa’da yatırımlardan, hizmetlerden mahrum bırakılan ilçelerimizi de 31 Mart’ta sosyal ve iyi belediyecilik ile buluşturacağız. 31 Mart akşamı önce Bursa sonra Türkiye gülümseyecek.” diye konuştu.