CHP'nin İpsala yönetimi görev bölümü yaptı

Edirne'nin İpsala ilçesinde CHP İlçe Başkanlığı'na gelen Mıstık Ak, yeni yönetiminde görev dağılımını yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP İpsala İlçe Başkanlığı'nda Mıstık Ak başkanlığındaki yeni yönetim ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda görev bölümü yapan yeni üyeler, İpsala'da genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de birinci parti olmak hedefiyle çalışmaların startını verdiklerini açıkladı.

İpsala İlçe Başanı Mıstık Ak, yeni ve gençleşmiş kadro ile yerel seçimler öncesinde sahaya indiklerini belirterek, gerçekleşen ilçe kongresi ve yönetimiyle ilgili kamuoyundan olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Başkan Ak, "Hem İpsala hem Esetçe hem de Yenikarpuzlu belediyesini, sosyal demokrat ve halkçı bir yönetim anlayışı ile buluşturacağız. Bunu da tüm İpsala halkının ve üyelerimizin desteğiyle başaracağız. Yolumuz açık olsun. Bir kez daha Olağan Genel Kurulu’muza katılarak, bizlere güç katan çok değerli üyelerimize, delegelerimize, yol arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi.

Başkan Ak başkanlığında yapılan yeni yönetimdeki görev dağılımı şöyle oldu:

Meliha Melek Berber (İlçe Sekreteri), Ahmet Türenli (İlçe Saymanı), Hüseyin Bülbül (Eğitim Sekreteri), Uğur Soydan (Bilişim Sorumlusu), Orçun Oğuz (Örgütlerden ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Fulya Arabulan Gürsu (Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı), İlker Tamer Çolak (Gençlik Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı)

İsmail Göksu (STK ve Tarım Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı), Mustafa Dura (Köy ve Belde Örgütlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı), Ali Çalışkan (Esnaf Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı), İsmail Filiz (Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı) ve Aslı Aldemir (Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı).