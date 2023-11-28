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CHP'nin 'gölge bakanı'ndan Bakan Uraloğlu'na zor sorular

SİYASET 28.11.2023, 13:28
CHP'nin 'gölge bakanı'ndan Bakan Uraloğlu'na zor sorular

CHP’nin “gölge” Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve Sivas Milletvekili Karasu, hakkında iddialar bulunmasına karşın DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Murat Gül’ün peşini bırakmıyor.ANKARA (İGFA) - DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı'na atanan Murat Gül ile birlikte DHMİ’ye iş yapan bir firmanın müteahhidi firmadan ev sahibi olduğu belirtilen Strateji Daire Başkanı Ayfer Kara hakkındaki iddiaları bir kez daha TBMM gündemine getirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, “İktidar, yaptığı liyakatsiz atamalarla yandaşlarını çifter maaşlarla beslerken, vatandaşlar açlık sınırının altında yokluk içinde yaşamaya mahkum bırakılıyor” dedi.

CHP’li Karasu, konuyu bakanlığın bütçe görüşmelerinde de gündeme getirdi.

Sorularının önemli bir bölümüne yanıt alamayan Karasu, iktidarın bu tür usulsüzlükler ve yaptığı liyakatsiz atamalarla kendi yandaşlarını koruduğunu ve çifter maaşlarla beslediğini, vatandaşlarınise açlık sınırının altında, yokluk içinde yaşamaya mahkum edildiğini belirtti. “Vatandaşlarımız yoksulluğun pençesindeyken,kamu gücünü de kullanarak birileri bazı firmalara kıyak sayılacak düzenlemeler yapıyor, ardından da adeta ödüllendirilen yeni görevlere getiriliyor. Bunun adı kamuda çürümüşlüğün bir diğer adıdır ve kabul edilemez” dedi.

BAKANA ZOR SORULAR

Karasu, Bakan Uraloğlu’ndan yanıt alamadığı soruları bir kez daha gündeme getirdi. Karasu’nun Bakan’a sorduğu sorulardan bazıları şöyle:

•    Gül ve Kara’nın ev sahibi olmasına ilişkin basına da yansıyan DHMİ içinde de konuşulan söz konusu iddialar doğru mudur? Söz konusu kişiler ile ilgili iddiaların ortaya çıkmasının ardından bu kişiler hakkında bakanlığınızda herhangi bir inceleme/soruşturma yapılmış mıdır? Yapılmış ise sonuçları nelerdir?

•    Görevleri kamunun haklarını savunmak olan bu bürokratların bu tür yolsuzluk iddialarıyla anılması etik olarak doğru mudur? Adları kamudan değil, bir müteahhit firma ile anılan söz konusu kişilerin tarafsız olması nasıl beklenmektedir?

•    Murat Gül hakkındaki iddialara karşın, DHMİ Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanma yeterliliğine sahip midir? Hangi kriterler göz önünde tutularak ataması yapılmıştır? Gül, hala Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nin (HEAŞ) de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta mıdır? Yapmakta ise bu kurumdan veya başka kamu kurumlarından maaş almayı sürdürmekte midir?

•    Dalaman Terminali’nin “aniden” 25 bin m2 küçülmesiyle ilgili bakanlığınız ne zaman hangi koşullarda bilgi sahibi olmuştur? Küçülmenin ve firmanın arazi kira payının düşürülmesinin hukuki dayanağı nedir? Bu konuyla ilgili olarak kurum içinde Strateji Geliştirme Dairesi’nin dışında başka bir birimden görüş alınmış mıdır?

•    Gül’ün ataması “terminalin küçülmesi” ve ilgili firmanın arazi kira payının düşürülmesinin sonra gerçekleşmiştir? Bu konu bakanlığınızda araştırma, inceleme veya soruşturmaya konu olmuş mıdır? Olacak mıdır?

•    Hukuksuz atama ve ilgili iddialarla ilgili olarak Hukuk Müşavirliğinizin görüşü nedir?

•    Dalaman Havalimanı Terminali’nin sözleşmesine göre, sözleşme bitimine kadar geçecek olan 25 yılda her bir yıl ayrı ayrı gösterilmek üzere kiraya tabi “küçülme”ye ödenmesi gereken tutar nedir? Oluşacak “kamu zararı” kim ya da kimler sorumlu olacaktır?

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