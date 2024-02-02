CHP'nin Bursa'daki iki belediye başkanı adayı daha belli oldu

CHP Parti Meclisi’nin aldığı kararla Bursa’da İnegöl ve Orhaneli ilçelerinin belediye başkan adayları belli oldu.BURSA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi’nin İnegöl ve Orhaneli ilçelerinin belediye başkan adayları Parti Meclisi toplantısının ardından açıklandı.

CHP’de önce MYK ardından Parti Meclisi, yerel seçim gündemiyle Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti Meclisi toplantısının ardından Bursa’da adaylığı açıklanan isimler şu şekilde:

İnegöl: Ali Doğan

Orhaneli: Vildan Koç

İki ismin adaylığının açıklanmasının ardından açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş şunları söyledi:

“Parti Meclisimizin 2 ilçemizde belediye başkan adaylığı için açıkladığı isimler partimize ve Bursamıza hayırlı olsun. İki adayımız da ilçelerindeki sorunları biliyor ve vatandaşlarımızı gülümsetecek projelerle sahaya çıkıyor. Biz 31 Mart akşamı Bursa Büyükşehir’de ve 17 ilçemizde tarihi bir zafer kazanmak için sahada olmaya, vatandaşlarımıza sosyal, halkçı belediyeciliği anlatmaya devam ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Mustafa Bozbey, ilçe belediye başkan adaylarımız ve örgütümüzle bir arada uyum içinde 31 Mart’ta Bursa’yı gülümsetmek ve sosyal belediyecilik ile buluşturmak için sahada tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 31 Mart akşamı önce Bursa’yı sonra Türkiye’yi gülümseteceğiz”