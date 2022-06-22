CHP: Mazot fiyatları otobüs firmalarını da yolcuyu da bezdirdi

CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, mazot fiyatlarının yolcuyu da otobüs firmalarını da bezdirdiğine dikkati çekmek ve sıkıntıları yerinde dinlemek üzere Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gitti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ni ziyaret ederek, şirket sahipleri ve yolcularla görüştü.

Şehirlerarası yolcu biletlerinin yüksekliğiyle ilgili şikayetleri değerlendiren Başkan Karaca, daha önceki yıllarda karşılaşılmayan ilk kez bu kadar yüksek sesle şikayetlerin olduğu bir dönemden geçildiğine vurgu yaparak, "Ülke tarihinde görülmedik bir zulüm yaşanıyor bu ülkede. Hepsinin ortak noktası şudur, bu zulüm en kısa sürede yaşanacak değişimle son bulacak” diye konuştu.

Osmangazi İlçe Başkanı Metin Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Şahin Sevinç ve il yöneticilerinin de eşlik ettiği ziyarette Bursa Şehirler ve Uluslararası Otobüs Firma Yetkilileri Derneği Başkanı İsa Tacar’ı ziyaret eden Başkan Karaca, girdi maliyetlerinin yolcuyu da otobüs firmalarını da bezdirdiğini söyledi.

BURSA’YA 6 AY ÖNCE 180 LİRAYA GELMİŞ, 540 LİRAYA GERİ DÖNÜYOR”

Yolcuların fiyatlardan, otobüs firmalarının da mazot fiyatlarından mustarip oldukları Otobüs Terminali’ni bayram öncesinde ziyaretlerinde ilginç hikayelere de rastladıklarını belirten Karaca, "Bir öğrenci eylül ortalarında Erzurum’dan 180 liraya Bursa’ya geliyor. Ara tatilde ekonomik durumu el vermediği için memleketine gidemiyor. Şu an okul tatil oluyor, bilet almaya geldiğinde 540 lira olduğunu öğreniyor. Yani tam üç katı olmuş" dedi.

Bursa Şehirler ve Uluslararası Otobüs Firma Yetkilileri Derneği Başkanı İsa Tacar ise Bursa-Van arası mesafenin 1.650 kilometre olduğunu belirterek, tamamen zararına çalıştıklarını iddia etti.

Daha önceleri kestikleri bilet fiyatlarının 250-300 lira arasında olduğunu şimdi ise 750 yapılsa da yine kurtarmadığını ifade eden Başkan Tacar, "Neticede 1.200 litre mazot yakıyor. Gidiş-geliş de tam 40 bin lira bizim giderimiz var ortalama. Bu araba Hakkari’ye, Yüksekova’ya gidiyor, 2 binin üzerinde kilometre yapıyor, 1.500 litre mazot yakıyor. Bunun giderleriyle bütün masrafı 50 bin lira demektir. Şimdi bayram üzeri, okullar tatil oldu, pandemiden çıktık zaten daha yeni yeni insanlar kendi memleketlerine gidiyorlar. Bayramdan sonra işler duracak, arabalar boş gidecek. Bütün Türkiye genelindeki her bir giden-gelen aracın 25-30 bin içeri gireceğini söylüyorlar. Artı köprüler, artı otobanlar, ikramlar, şoför, muavin gibi sigortayla çalışanlarla beraber külliyen şu an zararla çalışıyoruz. Kontak kapatırsak Türkiye felç olur. Biz buna müsaade etmiyoruz. Bu fiyatlara dur demeleri lazım” diye dert yandı.