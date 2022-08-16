CHP'liler Trabzon'un fethinin 561. yılını kutladı

CHP Trabzon İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, yayımladığı mesajla Trabzon’un fethinin 561'inci yıl dönümünü kutladı.TRABZON (İGFA) - Trabzon’un coğrafi, tarihi ve stratejik konumu sebebiyle tarihin hemen hemen her döneminde önemini koruyan ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Ömer Hacısalihoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği, Yavuz Sultan Selim’in yönettiği, Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 3 kez ziyaret ettiği Trabzon’umuz, tarih boyunca gerek stratejik konumu, gerekse sosyo-ekonomik pozisyonu sebebiyle her dönem önemini korumuş mukaddes bir şehir olduğunu kaydetti.

Hacısalihoğlu, mesajında, "1453 yılında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han, tarihî bir liman kenti olan ve İpek Yolu üzerinde yer alan Trabzon’umuzu da Osmanlı topraklarına katmak istiyordu. Böylelikle Trabzon'da kurulan Rum Pontus Devleti'nin İstanbul üzerinde hak iddia etmesinin de önüne geçmiş olacaktı. Tüm bu nedenlerle 1461 yılında Trabzon’u fethederek Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisine katan Fatih Sultan Mehmet Han, Anadolu’yu bir Türk coğrafyası olarak güvence altına almış oldu. Böylelikle Trabzonumuz 561 yıldır Türk yurdu olarak kaldı ve kalmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.