CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, soruları tek tek yanıtladı

Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Buradan ben Kemal Kılıçdaroğlu'na ve milletime sesleniyorum, birkaç soru sormak istiyorum. Kesin, kati, net cevap vermesini bekliyorum.

Bu delikanlılığı yaparsa kendisini siyaseten ve tıbben mazur görmekten vazgeçip muhatap almaya başlayabiliriz."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden Recep Tayyip Erdoğan'a cevap verdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın sorularını cevapladı

"Recep Tayyip Erdoğan, milletimize seslenmişsin. 'Sürtükler, eşkıyalar, teröristler, çürükler, fukaralar' havada uçuşmuş. Bayanlara küfreden sana bir tavsiyem olacak.

Ağzını kapalı tutup insan sanılman, açıp tüm şüpheleri ortadan kaldırmandan iyidir." Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini yönelttiği 10 soruyu cevapladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sorduğu sorulara şu cevabı verdi: