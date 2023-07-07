CHP'li Yılmaz: Son zamlar tarihi bir soygundur!

CHP'li uzman siyasetçi Ömer Yılmaz, Resmi Gazete'de yayımlanan son zamları 'tarihi bir soygun' olarak nitelendirdi.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacğaı gibi vergi harçları, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte zamlandı. Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kaydedilmesi için gereken harç bedeli, tapu harçları, KDV oranları, pasaport, noter ve vize harçları artırıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan CHP'li Ömer Yılmaz, kimsenin maaş zamlarına sevinmemesini isterken, iktidarın her zaman olduğu gibi kaşıkla verdiğini kepçeye alma yoluna gittiğini söyledi.

Henüz emekliye zam bile yapmadan sabahına zam haberleriyle uyandıklarını belirten Yılmaz, "Harçlar yüzde 50 artırılmış. KDV oranları yükseltilmiş. Yüzde 18 olan oran yüzde 20’ye, yüzde 8 olan oran yüzde 10’a çıkartılmış. Tüketici kredilerinde yüzde 10 olan BSM Vergisi yüzde 15’e çıkarılmış. Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan harç 6 bin TL'den 20 bine çıkarılmış. Bakın bu bir soygundur. Hatta tarihi biri soygundur. Hiçbir ülke vatandaşını bu denli ezdirmez. Bunların tek gayesi halka zamları yükleyerek geçimini sağlamak. Halk zaten perişan, halk zaten kıt kanaat geçiniyor. Bu denli sorumsuz, bu denli vurdumduymaz, bu denli halkçı olmayan bir iktidar daha yok. Hepimize geçmiş olsun. Elbet bunun hesabını sizlere soracağız" diye konuştu..