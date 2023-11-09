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CHP'li Yevimli: Özel’in seçilmesine partililerimiz olumlu reaksiyon verdi

SİYASET 09.11.2023, 14:27
CHP'li Yevimli: Özel’in seçilmesine partililerimiz olumlu reaksiyon verdi

CHP Karaburun Belediye Başkan aday adayı Kazım Yevimli, Özgür Özel’in, CHP 38. Kurultay’ında Genel Başkanlığa seçilmesinin üzerinden henüz birkaç gün geçmesine rağmen partililerin verdiği reaksiyonun son derece olumlu olduğunu belirttiİZMİR (İGFA) -  CHP'nin 38. Kurultayını değerlendiren 28. Dönem İzmir Milletvekili aday adayı ve Karaburun Belediye Başkan aday adayı Kazım Yevimli, Özel’in partide değişimi ve dönüşümü başlattığını ifade etti.

Özel ile birlikte yerel seçimlerde CHP’nin 3 büyük şehir başta olmak üzere önemli başarılar elde edeceğini düşündüğünü belirten Yevimli, “Özgür Özel’in yeni genel başkanımız olması CHP seçmeninde genel seçimler sonucunda kaybettiğimiz heyecanı geri getirdi. Sürekli sahada olan bir siyasi olarak bu kadar kısa bir sürede vatandaşımızın verdiği reaksiyonun son derece olumlu olduğunu gözlemledim. Özel ve ekibinin ilerleyen günlerde başlayacak temposu ile yerel seçimlerde büyük başarılar elde edeceğimizi şimdiden öngörebiliyoruz” dedi.

Kurultayda tam bir demokrasi şöleni yaşandığını ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mirası olan CHP’nin 38. Kurultayının tüm siyasi partilere örnek olacağını ifade eden Yevimli, “İki aday da son derece güzel bir şekilde genel başkanlık yarışında çekişti ve 8. Genel Başkanımız Özgür Özel oldu. Kendisini tebrik ediyor, görevinde başarılı olmasını canı gönülden diliyorum. Biz de o gün kendilerine desteğimizi sunduk. Daha sonra İzmir programında kendisini karşıladık. Yüz yüze de tebrik ettik. Sayın Özel’i zaten uzun yıllardır tanıyorum. Partimize verdiği emeklere şahidim. Liyakate önem veren, siyaseti çok iyi bilen ve bildiklerini aktarma konusunda çok büyük bir meziyete sahip donanımlı bir siyasetçi. Bu açıdan kendisinin bu görevi başarıyla yerine getireceğini çok iyi biliyorum. Başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SAHADA GÖZLEMLEYEBİLİYORUZ

Özgür Özel’in genel başkanlığa seçilmesinin sahada kısa sürede kendisini hissettirdiğini belirten Yevimli, “Ben ve ekibim sürekli sahadayız. Sürekli partimiz için emek sarf ediyoruz yeri geliyor ailemizle bile çok az görüşebiliyoruz. Şunu söylemeliyim ki; Özel’in seçilmesi daha birkaç gün geçmesine rağmen sahada hemen kendisini hissettirdi. Genel seçimlerin sonucunda kaybettiğimiz o heyecan yeniden geri geldi. Küskün seçmenlerimiz vardı, şimdiden partimize geri döndüler. Özel’in seçilmesine partililerimizin verdiği reaksiyon son derece olumlu. Biz de gittiğimiz her yere kendisinin selamını iletiyoruz ve partililerimizin arasındaki aidiyet duygusunu tekrar pekiştiriyoruz. Özel ve ekibinin ilerleyen günlerde seçim temposuna girmesi ile yerel seçimlerde çok başarılı sonuçlar alacağımızı şimdiden sahada rahatlıkla öngörebiliyoruz” dedi.

Özel’in kurultay gecesi yerel seçim çalışmalarının startını verdiğini hatırlatan Yevimli, “Bizler Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olarak geçmişte nasıl olduysa gelecekte de mücadeleye devam edeceğiz. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Sayın Özel’in önderliğinde yerel seçimlere gireceğiz. Ben ve ekibim uzun zamandır Karaburun’da yerel seçimlere hazırlanıyoruz. Yola ilk çıkan aday adaylarından bir tanesiyim. Bulunduğum ilçenin sorunlarına yüzde yüz hakimim. 100 adet gerçekleştirecek projemi geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladım. Karaburun halkı da verdiğimiz emeği görüyor. Gittiğimiz her yerde tanınıyoruz. Her mahallede her köyde tanınıyor olmak, verdiğimiz emeğin görülüyor olması da motivasyonumuzu artırıyor. Bundan sonraki süreçte adaylık için çalışmalarımı devam ettireceğim. Liyakate önem veren, emeği iyi bilen bir genel başkanımız var. Takdir onların ve genel merkezimizin olacak. Onlar da halktaki karşılığımı elbet görecektir” diye konuştu.

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