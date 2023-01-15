CHP'li Yalım kantin kiralarını gündemine aldı

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kantin kira fiyatlarında ciddi artışlar yaşandığını bunun da kantindeki ürünlerin fiyatlarına yansıdığını ifade ederek, kantin kira fiyatlarının düşürülmesi gerektiğini söyledi.UŞAK (İGFA) - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kantin kira fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Okul kantinlerinde kiraların ortalama 9 ila 16 bin lira arasında olduğunu söyleyen Yalım, “Ayrıca kira elektrik çalışan maaşı ve SGK ücreti ilave ediliyor. Ayrıca girdi maliyetlerin artması ile okul kantinlerinde fiyatlar çok arttı. Uşak ölçeğinde bile düşündüğümüzde 1 tavuk döner bile 25 liraya satılıyor. Ayran 6 lira günlük 31 lira yapar. Ayda 20 iş gününde 620 lira sadece öğle yemeği sabahları 1 simit (6 lira), bir 0,5 litre su (4 lira) ve 1 bardak çay içse (3 lira) 20 günde 260 lira öder. 180 iş günü bir öğrenci 5 bin 580 lira döner ve ayran parası yapar. Çay, simit şu için 180 günde 2 bin 340 lira yapar. Bu parayı bir emekli, memur ve asgari ücretli veli nasıl ödesin? Bu paraya kitap, defter kalem ve silgi giderleri dahil değildir. Veliler, çocuklarına her zaman harçlık veremiyorlar" diye konuştu.

İKTİDARIMIZDA YEMEKLER ÜCRETSİZ OLACAK

Öğrencilerin kantinlerin önünde geçemez duruma geldiğini ifade eden Yalım, “Bir çocuk kantinden yer içerken diğer çocuk kantinin önünden geçemiyor. Bu nedenle kantin fiyatlarının daha ulaşılabilir olması için kira bedellerinin düşürülmesi lazım. Kantin ücretleri düşerse fiyatlar bir nebzede olsa düşer. İktidarımızda tüm okullarda üniversiteler dahil öğlen yemek ücretleri bedava olacaktır" dedi.