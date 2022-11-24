CHP'li Yalım, Bakan Karaismailoğlu'na yüklendi

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu, "Biz Anadolu çocuğuyuz" sözleri üzerinden eleştirerek, "O zaman yap-işlet-devlet projelerini TL olarak ödeyin" çağrısında bulundu.ANKARA (İGFA) - CHP Uşak Milletvekili ve Karma Parlamento Başkan Vekili Özkan Yalım, TBMM de bulunduğu komisyonda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Bakan Karaismailoğlu'nun kendisini, "Biz Anadolu çocuğuyuz" sözleriyle savunmasına sert tepki gösteren Yalım, "Anadolu çocuğuyuz diyorsunuz fakat iş yandaş Beşli Çete'ye gelince Anadolu'nun Türk Lirasını bırakıp dolarla ve euro ile ödüyorsunuz. Bu mu Anadolu çocukluğu? Hani 1 lira haksız para kimseye ödemiyordunuz? Haksız ödemeyecekseniz tüm yap-işlet-devret projelerini TL olarak ödeyin." dedi.

Özkan Yalım, iktidarın projelerini de eleştirerek, "Zafer Havalimanı AK Parti iktidarlarının yapmış olduğu en kötü proje. Bu havalimanına Uşak, Afyon ve Kütahya'nın toplam nüfusunun sayısından fazla garanti verilmiş. İnkar ederek milleti kandırmaya devam ediyorsunuz. Dediniz ki 'Osmangazi Köprüsü özellikle geçtiğimiz kurban bayramı öncesinde verilen 40 bin geçiş garantisini geçti.' Bunun böyle olmadığını rakamlarla size ispat ettim. Halkı kandırmaya çalışmayın artık." diye konuştu.