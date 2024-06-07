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CHP'li vekilden TMO'ya buğday tarlasından tepki

Buğday ve arpa için alım fiyatını ve verilecek destekleri açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) bir tepki de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan geldi

SİYASET 07.06.2024, 17:21
CHP'li vekilden TMO'ya buğday tarlasından tepki

Buğday ve arpa için alım fiyatını ve verilecek destekleri açıklayan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) bir tepki de CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'dan geldi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TMO, hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerini gecikmeli olarak açıkladı. Buna göre makarnalık buğday için 10 lira, ekmeklik buğday için 9 lira 25 kuruş, arpa için de 7 lira 25 kuruş alım fiyatı belirlendi.

Gecikmeli açıklanan tutarlara CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’dan tepki geldi. Yazgan, iktidara buğday tarlasından seslendi.

Destek ödemelerinin 7-8 ay sonra yapılacağına işaret eden Yazgan, TMO'nun geçen sene açıklamış olduğu rakamların üzerine sadece yüzde 12 koyduğunu belirterek, "Sormak istiyorum; TÜİK’in bile oynanmış verileriyle yüzde 75 enflasyon olan ülkede üreticinin halini bu kadar görmezden gelmek niye? Anlamıyoruz. Maliye hesabı yapıyoruz; en iyi kalitelide dahi değil, daha alt sınıf buğdaylarda 12-13 lira maliyet var. Alım fiyatı en az 15 lira olmalı ki insanlar evine ekmek götürebilsin. Hadi evine ekmek götürmesini önemsemiyorsunuz, ‘Burada üretilen buğdayın gelecekte de üretilmesi için bu insanlar ekmeye devam etsin diyoruz’ ama sanki boşa konuşuyoruz. Sanki karşımızda vatandaşını sevmeyen, onların yok olmasını isteyen bir zihniyet var. İhracatı da serbest bıraktık diyorlar. Yani diyorlar ki ‘Biz zaten bu malı alamayız, bağlantınız varsa yurtdışına satın.’ Bu memleketin üretici, gariban, yoksul ama vatanını seven çiftçileri yurtdışına ihracat yapacak bağlantıları nereden bulacak? Tüccarın kucağına atacaksınız çiftçiyi. Bu kararı bir kere daha düşünmeye ve revize etmeye davet ediyorum bakanlarımızı ve cumhurbaşkanımızı. Eğer bu karar revize edilmezse bundan sonra gelecek yıllarda buğdayımız neden yok, çiftçimiz neden ekmiyor, tarım politikalarında neden hiçbir şekilde başarılı olamıyoruz diye sormayın. Bu işin tek adresi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarındaki politikalara vatandaşımızın ve memleketimizin ne kadar ihtiyaç duyduğu açık, seçik ortada.” diye konuştu.

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