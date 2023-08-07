CHP'li vekil Yazgan, Meriç Nehri'ndeki HES'te oluşan hasarı TBMM'ye taşıdı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali’nde oluşan hasarı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye sordu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Meriç Nehri üzerinde bulunan ve ‘3 Nehir 1 Şehir’ projesi kapsamında inşa edilen Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali’nde incelemelerde bulunan CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, santralin su savaklarında oluşan hasarı ve olası kamu zararınıverdiği yazılı soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

CHP’li Yazgan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’ye meydana gelen hasar sonrası olası kamu zararının önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yürüttüklerini sordu.

Yazgan önergesinin gerekçesinde, "Edirne ili Meriç Nehri üzerinde Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı tarafından gerçekleştirilen ve yılda 14 milyon 300 kilovatsaat elektrik üreteceği duyurulan “Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali” haziran ayının sonlarına doğru elektrik üretimine başlamıştı. Meriç Nehri üzerinde 180 metreyi bulacak şekilde 61 metrelik üç açıklıkta yapılan ve yükseltisi 4 metreye kadar çıkabilen lastik savaklarda hasar oluşması sebebiyle çalışmalar durdurulmuş vaziyettedir. Yapılan incelemelerde sol lastik savağın yaklaşık 20 derece yattığı, bu sebeple sistemin zarar görmemesi için kapatıldığı ve savakların da indirilmiş durumda olduğu tespit edilmiştir. Olası kamu zararının önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz" diye sordu.

Milletvekili Yazgan'ın Bakan Özhaseki’nin cevaplaması için yönelttiği sorular şöyle:

1- Söz konusu hidroelektrik santrali hangi şirkete hangi yöntem ile ihale edilmiştir? 2- Söz konusu yapının toplam maliyeti nedir? 3- Hidroelektrik santralinin inşaatını yapan firmadan devir işlemleri hangi aşamadadır? 4- Faaliyete geçtiği günden bugüne ilgili santralin ürettiği toplam enerji miktarı ne kadardır? 5- Zarara uğrayan kısımların hasar tespitine dair çalışmalar ve elde edilen bulgular nelerdir? 6- Santralde meydana gelen zarara ilişkin kamu ve şirket yetkililerine dair yürütülen herhangi bir adli ya da idari işlem var mıdır? 7- Bakanlığınız ve ilgili kurumlar tarafından yürütülen herhangi bir soruşturma var mıdır? 8- Olası kamu zararının önüne geçmek için ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?