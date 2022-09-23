CHP'li Vekil Aydın, fahiş kira artışlarını Bakan Muş'a sordu

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, konut kiralarındaki ciddi artışları Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a verdiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.BURSA (İGFA) -CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM'ye sunduğu önergede yüksek enflasyon ve ekonomik krizin en büyük etkilerinden birinin de konut kiraları olduğuna dikkati çekerek, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere Türkiye genelinde kiraların neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekti.

Kiralık konutta oturan vatandaşların aylık borçlarını ödeyemez duruma geldiğini ifade eden Aydın, kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarının da had safhaya çıktığını söyledi.

"TEDBİR ALMAYI DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?"

Bu konuda yasal bir düzenleme yapıldıysa da kira artışlarının önüne geçilemediğini belirten Erkan Aydın, Bakan Muş'a, "Artan kira fiyatlarını normale dönmesi için bir çalışmanız var mı? Bu konuda nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz? TBMM’de çıkarılan yasal düzenlemeye yeni maddeler eklemeyi planlıyor musunuz? Kiracı-ev sahibi ilişkilerinin mahkemelerin yükünü arttırmaması için bir çalışmanız var mı?" sorularını yöneltti.