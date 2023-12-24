CHP'li Tok, Urla için kolları sıvadı

İzmir'in Urla ilçesinde "Kolları Sıvadık" diyerek yola çıkan CHP Belediye Başkan aday adayı Ekrem Tok, seçim çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü söyledi.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV’de yayınlanan “Yunus Karakaya ile her şeyi konuşalım” programına konuk olan CHP Urla Belediye Başkan aday adayı Ekrem Tok, 1970 yılından bu yana CHP gönüldaşı ve 20 yıla yakın CHP’nin kayıtlı üyesi olarak dünyanın 54 ülkesini iş ve sosyal amaçlı gezmiş biri olduğunu belirtti. Tok, deneyimlerimi Urlalıların hizmetine sunmaya aday olduğunu söyled.



CHP Urla’da aday adayı Ekrem Tok Belediye Başkanı olduğu takdirde ilçe de hayata geçireceği projeleri de açıkladı.

Halk deyimiyle projelerinin ayakları yere sağlam basması gerektiğini ifade eden Tok, "Birinci önceliğim kent kültürünün yerleşmesi. Bu öncelik demografik yapımızdaki hızlı değişimin değişimin ve nüfus artışının getirdiği sorunların çözümlenmesi gerekmektedir. Birinci önceliğimiz Temiz Urla olacak ilçede yaşanan kent içi ulaşım ve oto park sorununu çözeceğiz. Şehrin turizm kimliğini ön plana çıkaracağız” dedi.

Urla’yı halk ile yöneteceklerinin de altını çizen Tok, mevcut projeleri Urla halkına sormadan aktive etmeyeceklerini belirtirken, "Mahalle temsilcilikleri kurulacak. Mahalle sorunları öncelikli çözümlenecek. Kent Konseyi belediye yönetimine daha aktif katılır hale getirilecek. Belediyenin tüm gelir ve giderleri Urlalılara düzenli bildirilecek. Şeffaf ve hesap verir bir belediye oluşacak” diye konuştu.