CHP'li Tekirdağ Milletvekili Aygun, Tarım Bakanı'na Bursa Ovası'ndan seslendi

Bursa'da CHP'liler çayır tırtılı istilasının yaşandığı Yenişehir ilçesinde tarlaları zarar gören üreticileri ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Bazı illerde görülen tırtıl istilası Bursa’ya da sıçradı. Bursa’da bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte tırtıl istilası nedeniyle tarlaları zarar gören Yenişehirli çiftçileri ziyaret etti.

Milletvekili Aygun iktidara seslenerek, “Kendi çiftçimize vermediğiniz destekleri gittiniz Rusya'dan, Ukrayna'dan ve değişik ülkelerin ithalatındaki o ülkelerde üretim yapan çiftçiler desteklediniz” dedi. CHP Bursa İl Başkanı Karaca da “AKP’nin Venezuela sevdası sürerken, çiftçilerimiz yüksek üretim maliyetlerinin pençesinde kıvranıyor” diye konuştu.

KARACA: “BIRAKIN SUDAN’I, VENEZUELA’YI, BİZİM GELECEĞİMİZ BU TOPRAKLARDA”

İl Başkan Yardımcısı Cevat Asa, Yenişehir İlçe Başkanı Ahmet Köse’nin de katılımıyla Yenişehirli üreticileri ziyaret eden CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Tarım Bakanı binlerce kilometre uzakta Venezuelalı çiftçilere boncuk dağıtırken, Bursa Yenişehir ovasındaki çiftçinin yüksek mazot, gübre ve ilaç maliyetinin yanı sıra çayır tırtılıyla da boğuşmak zorunda kaldığını belirtti.

Kısa bir süre önce Trakya'da görülen çayır tırtılının şu an Yenişehir Ovası'nda da ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini belirten Karaca, "Yıllardır Türk tarımını gözden çıkaran AKP’ye sesleniyoruz, gider ayak son kötülüğü yapmayın. Bu sizin son yılınız ve çiftçiye son darbe vurmayın. Bugün Tekirdağ milletvekilimiz ve Yenişehir ilçe örgütümüzle birlikte Yenişehir ovasındayız. Buradan haykırıyoruz, AKP'ye son kez sesleniyorum, artık bırakın Sudan'ı, Venezuela'yı, ülkenin topraklarına dönün. Bizim geleceğimiz bu topraklarda" diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ise iktidarın tarım politikalarını ve ithalata verdiği desteği yerli üreticiye vermemesine tepki gösterdi.

Tarım Bakanlığı’nda liyakat sahibi kadro olmadığını vurgulayan Aygun, “Ayçiçek kafalarını dolduracak olan yapraklar bu. Yapraklarda yeşil aksam bitmiş fotosentez yapıp buradaki taneleri doldurma şansı yok. Şimdi ben soruyorum, Sayın Bakan burada ne var? Çayır tırtılı gelmiş, buradaki güzelim yaprakları tam tane dolduracağı zaman ve fotosentez yaparak dolduracağı yapraklar işte bu hale gelmiş. Siz hâlâ uyuyorsunuz. Siz gitmişsiniz hayal peşinde, fanteziler peşinde Venezuela'da toprak kiralama peşindesiniz. Ya sen önce kendi Bursa Yenişehirli çiftçilerin sahip çık, kendi ülkene sahip çık. Liyakatli kadrolar eğer olmazsa bakanlıkta, olacağı budur. Gelinen dönemde TİGEM’de de (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) liyakatli kadrolar yok, değişik mesleklerden gelen kişiler görevlerde. Yine bakanlıktaki bakan yardımcılarına bakıyoruz aynı şekilde, liyakat yok, olacağı bu. Diyorlar ya ‘perşembenin gelişi çarşambadan belli’, evet bakanlık kadrolarına baktığınız zaman her şey ortada. Bakanlığın kadrosu buysa, çiftçinin hali de herhalde onlardan farksız olmaz. Çiftçimiz şu anda sahipsiz, tamamen başı boş bir şekilde kendi kaderine kalmış, üretim yapıyor ama üretim yaptıktan sonra da tam hasada girecekken de birçok musallatı var" diye konuştu.

Aygun, ayçiçeği taban fiyatıyla ilgili de ayçiçeği taban fiyatının net 16 lira istediklerini ve desteğinin de en az 4 liraya çıkartılmasını beklediklerini ifade etti.