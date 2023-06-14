CHP'li Tanrıkulu'dan il dışında YKS tepkisi

Hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavlarına dikkati çeken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tercihi Diyarbakır olmasına rağmen binlerce öğrencinin kendi ili dışına sınava gereceğini belirterek, planlama eksikliğine dikkati çekti.ANKARA (İGFA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgi Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) Diyarbakır'dan 140 bin öğrencinin katılacağını söyledi.

Tercihi Diyarbakır olmasına rağmen binlerce öğrencinin kendi ili dışında sınava gireceğini ifade eden Tanrıkulu, "Kendi ortamı dışında, tercih etmediği bir ilde sınava girmek öğrenciler bakımından büyük travmadır. Doğru bir planlama yapılamamış. ÖSYM Başkanlığı Diyarbakır'da müracaat sayısının geçen yıla oranla çok fazla arttığını, yeterli bina olmadığını ifade etti. Diyarbakır'da sınavın yapılabileceği çok sayıda bina var." dedi.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI...

Öte yandan CHP'li Tanrıkulu, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın "Anayasa'ya aykırı bir biçimde cezaevinde tutulduğunu" iddia etti.

Can Atalay'ı 'siyasi rehine' olarak nitelendiren Milletvekili Tanrıkulu, "Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda çok açık. Yargıtay'ın hiç gecikmeksizin Can Atalay hukuksal durumunu değerlendirip tahliye kararı vermesi lazım ve dosyasını da yargılandığı mahkemeye iade etmesi lazım" yorumunda bulundu.