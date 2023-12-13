CHP'li Sol’dan teşkilat turu

CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı iş insanı Şafak Sol, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Yunus KARAKAYA / İZMİR (İGFA) - CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal’ı ziyaret eden Şafak Sol, projeleri ve çalışmaları hakkında bilgi vererek görüş alış verişinde bulundu.

Öncelikli amacının Urla’ya hizmet etmek olduğunu kaydeden Aday Adayı Şafak Sol vatandaşlardan da yoğun ilgi gördüğünü söyledi.

Urla’nın turizmden hakkına düşeni alamadığını dile getiren Sol” Türkiye'de sağlık turizmi, spor turizmi, ekoturizm, wellness (esenlik) gibi yüksek potansiyelli karakteristik alanlarda daha kişiselleştirilmiş hizmet sunulması, daha fazla sağlık turisti çekilmesi ve gelir elde edilmesini hedefleyen çalışmalara imza atacağım” dedi. Sol, bu yola teşkilatları ile birlikte çıktıklarını belirterek, "Yolu hep beraber yürüyeceğiz sonunda hep beraber kazanacağız. Biz Urla'yı çok iyi biliyoruz. Urla'nın sorunlarını hep birlikte yaşıyoruz. Ve biz Urla'nın sorunlarına etkili çözümler de üreteceğiz. Biz hep birlikte Urla'yı hak ettiği yere taşıyacağız. Urla, demokrasinin ve Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ilkelerinin kalesidir. Bu sebepten bir kez daha tekrar ediyorum "Urla ve Urlalılar her şeyin en iyisine layıktır Urla’da “Şafak” yeniden doğacak" diye konuştu.