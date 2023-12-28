CHP'li Sol'dan Ankara çıkarması

CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Şafak Sol, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret etti. Urla’da yürüttüğü adaylık çalışmalarını Genel Başkan Yardımcıları ve İzmir milletvekilleriyle paylaştı.İZMİR (İGFA) - CHP Urla Belediye Başkan Aday Adayı Şafak Sol, aday adaylığı çalışmalarına devam ediyor.

Projelerini ve çalışmalarını Ankara’ya taşıyan Sol, önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Genel Başkan Yardımcılarından Deniz Yücel, Koza Yardımcı, Ensar Aytekin ve Erhan Adem ile görüşmeler gerçekleştiren Urla Belediye Başkan Aday Adayı Şafak Sol, Urla’daki sorunları çözüp, CHP’yi yerelde iktidara taşımanın sözünü verdi.

TBMM’de gerçekleştirilen CHP Grup Toplantısı’na katılan Sol, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve Ednan Arslan ile görüştü. Birlikte Urla’yı yeniden inşa etmenin sözünü verdi.