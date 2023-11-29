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CHP'li Şenol Yalı Keşan için yola çıktı

SİYASET 29.11.2023, 11:47
CHP'li Şenol Yalı Keşan için yola çıktı

2019 yerel seçiminde CHP Keşan Belediye Başkan adayı olan Şenol Yalı, 2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde de aday adaylığını açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Şenol Yalı, Keşan Belediye Başkanlığı’na aday adaylığı müracaatına ilişkin başvuru dosyasını partisinin ilçe başkanlığına teslim etti.

Yalı, aday adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada,  1994 yılında CHP ile başlayan ve Belediye Meclisi, İlçe Yönetim Kurulları Üyelikleri gibi görevlerle devam eden siyasi yaşamım ve Keşan’da bulunan bir çok sivil toplum örgütlerindeki edindiği tecrübelerle göreve talip olduğunu söyledi. 

"Tüm parti üyelerinin katılımı ile örgüt gözetiminde yapılacak olan bir ön seçim aday olacak arkadaşlara güç katacaktır" diyen Yalı, "Sandık Örgüt içerisinde uzun süredir süregelen küskünlük, kırgınlıkları ortadan kaldıracak ve halkımızın seçim motivasyonunu en üst seviyeye çıkaracaktır.  Mustafa Kemal Atatürk’ün oturduğu koltukta oturan genel başkanını sandık ile değiştirmiş olan partimiz yerelde de bunu gerçekleştirecektir. Üyesine güvenmeyen bir siyasi hareketin başarı şansı azdır. Zaman kaybının öne geçmesine ve sahaya erken çıkarak bir an önce çalışmalara başlanılmasını da sağlayacaktır. Tüm bunları belli bir kötü tecrübeyi yaşayan birisi olarak söylemekteyim. Parti içi demokrasinin en net göstergesi sandıktır. Edirne siyasetinin lokomotifi olan Keşan yine örnek olacak bir demokrasi şölenini yaşatacaktır" diye konuştu.

Bu arada kurultay ve kongreler sürecinde verilen sözlerin tutulması partimize güveni sağlayacağını ifade eden Şenol Yalı, "Yıkmak değil inşa etmek için, 21 yılı aşkın süredir devam eden yalana, talana dur demek için, tüm Keşanlı hemşerilerimizi hayalimdeki Keşan’da buluşturmak için, sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneklerini Keşan halkıyla buluşturmak için, yarım kalan bir hikâyeyi tamamlamak için, hayalimdeki Keşan’a ortak olacağınız için, yolumuz açık yolumuz aydınlık olsun" dedi.

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